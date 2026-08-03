Home | Fotbal | Liga 1 | Sabău a explicat cum a ratat victoria cu FCSB după ce a avut 2-0: „Sunt supărat!”

Sabău a explicat cum a ratat victoria cu FCSB după ce a avut 2-0: „Sunt supărat!”

Sebastian Ujica Publicat: 3 august 2026, 23:55

Comentarii
Sabău a explicat cum a ratat victoria cu FCSB după ce a avut 2-0: Sunt supărat!”

Ioan Ovidiu Sabău, în timpul unei conferinţe de presă/ AntenaSport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Farul Constanța a condus cu 2-0 la pauză la meciul cu FCSB, însă a fost egalată pe final, iar FCSB a avut și un penalty ratat la scorul de 1-2. Antrenorul oaspeților, Ioan Ovidiu Sabău, pune căderea echipei sale din repriza a doua pe lipsa de experiență și pe pregătirea fizică.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„A doua repriză nu am mai putut să ținem de minge, n-am avut curajul să ne arătăm la joc, să avem curaj. FCSB a avut posesia, mulți dintre jucători nu sunt la nivelul bun de pregătire. Am cedat teren, nu am mai putut să fim agresivi. Prima repriză a fost foarte bună, puteam să mai înscriem 1-2 goluri.

Sunt supărat pentru că sunt în continuare jucători care sunt la un nivel scăzut fizic. Sunt supărat, dar nu pe ei, să se înțeleagă. În atac n-am mai avut forță. I-am felicitat pe jucători, sunt foarte mulțumit de cum ne-am pregătit pentru meciul ăsta.

Lipsa de experiență (nr la primul gol), a crezut că a fost offside. Ei au jucători care au calitate în preajma careului. Avem o echipă care capătă experiență, crește de la meci la meci, încearcă să-și creeze o identitate. Mai sunt 2-3 jucători care sunt în urmă cu pregătirea, dar arătăm bine. Un grup serios cu jucători antrenabili” a spus Ioan Ovidiu Sabău după partidă.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Mai are nevoie FCSB de transferuri, după eliminarea din Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Reacţia unui elev la proba orală de evaluare: "M-am pregătit cam 40%"
Observator
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Reacţia unui elev la proba orală de evaluare: "M-am pregătit cam 40%"
Marius Baciu, out de la FCSB după 2-2 cu Farul!? Gigi Becali e categoric: „E o problemă de antrenor!”
Fanatik.ro
Marius Baciu, out de la FCSB după 2-2 cu Farul!? Gigi Becali e categoric: „E o problemă de antrenor!”
0:23 4 aug.

OUT! Becali l-a executat în direct pe jucătorul de la FCSB: „Ăsta nu-i fotbalist. Îl dau gratis!”
0:20 4 aug.

Marius Baciu, mesaj tranșant după un nou pas greșit: „La FCSB e mereu presiune! Dacă nu reziști…”
0:09 4 aug.

Gigi Becali i-a decis soarta lui Marius Baciu după FCSB – Farul 2-2: „E posibil să fie şi antrenorul”. Ce spune de Dan Petrescu
0:00 4 aug.

Becali, gata să-l vândă pe Birligea cu 5 milioane de euro! I-a găsit și un înlocuitor de la Mondial: „Vedem dacă pot să-l iau”
23:48

Rafael Munteanu a explicat faza de la golul lui Dawa: „Am pierdut două puncte!”
23:48

Gigi Becali anunţă că vrea să vândă FCSB după egalul cu Farul: „Am rămas în urmă”
Vezi toate știrile
1 „Mizerie în baie, păr pe chiuvetă…” Simona Halep, implicată într-un imens scandal 2 Oficial. Meciul CFR Cluj – U Cluj a fost amânat. Când a fost reprogramat de LPF 3 Oficial. FCSB a transferat un nou portar. Mutare surpriză făcută de Gigi Becali 4 VideoFCSB, aproape de un nou transfer important! Jucătorul e la București și Becali îl așteaptă la negocieri 5 Jovo Lukic pleacă de la U Cluj pentru o sumă record! 6 VideoJurnal Antena Sport | Oltenii visează la grupe
Citește și
Cele mai citite
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptatDinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat
Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!