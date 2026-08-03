Sabău a explicat cum a ratat victoria cu FCSB după ce a avut 2-0: „Sunt supărat!”

Farul Constanța a condus cu 2-0 la pauză la meciul cu FCSB, însă a fost egalată pe final, iar FCSB a avut și un penalty ratat la scorul de 1-2. Antrenorul oaspeților, Ioan Ovidiu Sabău, pune căderea echipei sale din repriza a doua pe lipsa de experiență și pe pregătirea fizică.

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„A doua repriză nu am mai putut să ținem de minge, n-am avut curajul să ne arătăm la joc, să avem curaj. FCSB a avut posesia, mulți dintre jucători nu sunt la nivelul bun de pregătire. Am cedat teren, nu am mai putut să fim agresivi. Prima repriză a fost foarte bună, puteam să mai înscriem 1-2 goluri.

Sunt supărat pentru că sunt în continuare jucători care sunt la un nivel scăzut fizic. Sunt supărat, dar nu pe ei, să se înțeleagă. În atac n-am mai avut forță. I-am felicitat pe jucători, sunt foarte mulțumit de cum ne-am pregătit pentru meciul ăsta.

Lipsa de experiență (nr la primul gol), a crezut că a fost offside. Ei au jucători care au calitate în preajma careului. Avem o echipă care capătă experiență, crește de la meci la meci, încearcă să-și creeze o identitate. Mai sunt 2-3 jucători care sunt în urmă cu pregătirea, dar arătăm bine. Un grup serios cu jucători antrenabili” a spus Ioan Ovidiu Sabău după partidă.