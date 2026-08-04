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Gigi Becali i-a decis soarta lui Marius Baciu după FCSB – Farul 2-2: „E posibil să fie şi antrenorul”. Ce spune de Dan Petrescu

Mihai Alecu Publicat: 4 august 2026, 0:09

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Gigi Becali i-a decis soarta lui Marius Baciu după FCSB – Farul 2-2: „E posibil să fie şi antrenorul. Ce spune de Dan Petrescu

Gigi Becali a vorbit despre Marius Baciu. Foto: Sport Pictures

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Gigi Becali a fost vehement după egalul pe care FCSB l-a făcut contra celor de la Farul, 2-2, în runda cu numărul 3 din Liga 1, iar printre subiectele abordate a fost şi situaţia lui Marius Baciu.

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Tehnicianul care a venit în locul lui Mirel Rădoi începe să nu mai fie pe placul patronului, însă acesta spune că momentan nu se gândeşte la o despărţire de el.

Gigi Becali a vorbit despre viitorul lui Marius Baciu la FCSB

Gigi Becali a fost chestionat direct despre zvonurile care au vorbit despre o posibilă venire a lui Dan Petrescu la formaţia bucureşteană şi a menţionat că, în prezent, chiar dacă are dubii în privinţa lui Marius Baciu, nu se gândeşte la fostul tehnician de la CFR Cluj.

(n.r. despre venirea lui Dan Petrescu la FCSB) Nu speculaţi, să spuneţi minciuni ceea ce eu vă spun adevărul. Cred că e posibil să fie şi de antrenor, dar nu se pune problema demiterii. Dacă o să-mi dau seama că aşa este, atunci o să acţionez.

Faptul că nu ne-am calificat în Europa nu e vina lui, a fost ceva inuman. Acum, în seara asta, a fost ceva ce nu-mi place. Cu echipele astea mici trebuie să câştigăm 3-4-5 la 0. Farul, cu tot respectul, e echipă mică. Are 2 jucători la care eu am renunţat”, a spus Gigi Becali la Primasport.

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FCSB a scos un egal cu Farul după ce a fost condusă la pauză

Formaţia bucureşteană a avut o primă repriză de coşmar contra celor de la Farul, iar constănţenii au condus la finalul primelor 45 de minute cu 2-0 după golurile lui Iustin Doicaru şi Eduard Radaslavescu.

În partea secundă, formaţia pregătită de Marius Baciu a revenit pe tabelă şi a reuşit să scoată un punct, după ce Dawa şi Joao Paulo au înscris, iar pe lângă asta a existat şi un penalty ratat de Florin Tănase.

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