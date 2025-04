Bărbatul celebru care s-a iubit cu Mădălina Ghenea are o nouă cucerire. Cine este femeia cu care s-a afişat - Antena Sport

S-ar fi iubit şi cu Serena Williams. Presupusa relaţie a lui Dimitrov cu Serena Williams ar fi creat disensiuni între Sharapova şi Serena. Antrenorul Rick Macci, care le-a pregătit pe ambele, dădea de înţeles acest lucru.

Secretul frumuseții româncei Mădălina Ghenea

Secretul frumuseții româncei Mădălina Ghenea a fost dezvăluit de jurnaliștii de la Gazzettta dello Sport. Italienii i-au făcut o amplă descriere modelului de 36 de ani care se iubește cu jucătorul de tenis Grigor Dimitrov (32 de ani).

„Un fizic asemeni celui pe care îl are Mădălina Ghenea nu se datorează doar ‘Mamei Natură’. Modelului îi place să facă mult sport, atât în sală cât și în aer liber. Nu e greu să o vezi pe stradă plimbându-se în haine sport, cu căști, în timpul plimbărilor sale.

În sala de fitness, pe de altă parte, se antrenează atât cu greutăți, cât și cu greutatea corpului, pentru a-și tonifia picioarele și fesierii. De ceva vreme a descoperit și boxul, un sport pe care îl iubește pentru că îi permite să își lucreze întreg corpul. Este obositor, dar este și distractiv.

Actrița este foarte atentă la nutriție și are grijă să mănânce alimente sănătoase și naturale. Are grijă să bea multă apă pe parcursul zilei, care o ajută să rămână hidratată și să aibă un ten și un păr sănătos. Ocazional face fasting intermitent, pe care nu îl ține pentru a pierde din greutate, ci pentru a-și detoxifia organismul. Mădălina are foarte mare grijă de părul și tenul său. Pentru a avea o piele ca a ei, trebuie hidratată nu doar cu multă apă, ci și folosind diverse creme de față și corp. În plus, vara nu poate lipsi protecția solară.

Mădălina are mare grijă și de coafurile ei. Adoră să se imspire de la Anna Magnani și Sophia Loren, pentru că se simte foarte apropiată de Italia”, a fost analiza făcută de jurnaliștii de la gazzetta.it.