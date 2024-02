"Prinţesa Băniei", fiica lui Adrian Mititelu, este o frumuseţe uimitoare. Imagini rare cu Gabriela, unica fiică a milionarului - Antena Sport

Eu m-am născut cu ele de-a gata. Mi se părea normal să am 5-6 maşini, să am şofer personal, să îmi iau orice vreau la orice oră… mi se părea un lucru normal atunci mie. După care m-am lovit de un zid şi mi-am dat seama că viaţa e grea şi a trebuit să o luăm de la zero.

Dezafilierea ne-a prins pe 0 (n.r. în conturi), pentru că băgasem foarte mulţi bani în fotbal. Din 2005 până în 2011 se băgaseră 20 de milioane de euro în fotbal, eram pe minus. Ştiu că intraseră vreo 300.000 de euro din drepturile TV şi îmi amintesc că cu o săptămână înaintea dezafilierii se plătiseră drepturile salariale către jucători.

Am ajuns să trăim cu câteva mii de lei o familie întreagă. Pe rând s-au dus toate maşinile, tot. Nu am mai mers în vacanţe vreo 2-3 ani. A fost o perioadă neagră, crede-mă!„, a spus Adrian Mititelu Jr în podcastul Tare de Tot.