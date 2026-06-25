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Cutremure devastatoare în Venezuela. Clădiri prăbuşite şi stare de urgenţă. Imagini surprinse pe un stadion

Antena Sport Publicat: 25 iunie 2026, 9:18

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Cutremure devastatoare în Venezuela. Clădiri prăbuşite şi stare de urgenţă. Imagini surprinse pe un stadion
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Venezuela - Getty Images

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Două cutremure puternice au lovit miercuri Venezuela la un interval de aproximativ un minut unul de celălalt, provocând prăbuşirea unor clădiri şi pagube în capitala Caracas. Aceste cutremure rare, survenite unul după altul, cu magnitudini de moment de 7,2 şi 7,5, produse la mică adâncime, se numără printre cele mai puternice seisme care au lovit ţara în ultimii peste o sută de ani, relatează The Associated Press şi Reuters.

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Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat starea de urgenţă după ce ţara a fost lovită miercuri de două cutremure puternice, unul după altul.

Cutremure teribile în Venezuela

Într-un discurs televizat, Rodríguez a confirmat că există victime, exprimându-şi condoleanţele faţă de cei care “au suferit, din păcate, pierderea unui membru al familiei”. Ea nu a precizat câte persoane ar fi murit, notează CNN.

Rodríguez a mai anunţat că principalul aeroport al ţării a fost închis după ce a suferit “daune grave”, iar transportul cu metroul şi cu trenul a fost suspendat. Au apărut imagini în care se vede cum călătorii se împrăştie pentru a se adăposti în interiorul clădirii terminalului, pe măsură ce acoperişul acestuia începea să se prăbuşească.

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Experţii avertizează asupra posibilităţii unor victime numeroase şi a unor distrugeri pe scară largă în ţara sud-americană cu o economie precară. “Este probabil să se înregistreze un număr mare de victime şi pagube extinse, iar dezastrul va fi probabil unul de amploare”, a declarat USGS, estimând iniţial că numărul morţilor se va situa, cel mai probabil, între 10.000 şi 100.000.

Imagini dure de pe un stadion

În liga naţională de baseball, la acea oră se disputau mai multe partide. Au apărut imediat imagini cu reacţia jucătorilor şi panica fanilor, înainte ca meciurile să fie întrerupte.

Imediat după debutul partidei Senadores de Caracas – Marineros de Carabobo, jucătorii au fost surprinşi de teribilul moment, în timp ce fanii din tribune au ajuns rapid la mijlocul terenului, în zona de siguranţă.

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