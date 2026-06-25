Cutremure devastatoare în Venezuela. Clădiri prăbuşite şi stare de urgenţă. Imagini surprinse pe un stadion

Două cutremure puternice au lovit miercuri Venezuela la un interval de aproximativ un minut unul de celălalt, provocând prăbuşirea unor clădiri şi pagube în capitala Caracas. Aceste cutremure rare, survenite unul după altul, cu magnitudini de moment de 7,2 şi 7,5, produse la mică adâncime, se numără printre cele mai puternice seisme care au lovit ţara în ultimii peste o sută de ani, relatează The Associated Press şi Reuters.

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Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat starea de urgenţă după ce ţara a fost lovită miercuri de două cutremure puternice, unul după altul.

Cutremure teribile în Venezuela

Într-un discurs televizat, Rodríguez a confirmat că există victime, exprimându-şi condoleanţele faţă de cei care “au suferit, din păcate, pierderea unui membru al familiei”. Ea nu a precizat câte persoane ar fi murit, notează CNN.

Rodríguez a mai anunţat că principalul aeroport al ţării a fost închis după ce a suferit “daune grave”, iar transportul cu metroul şi cu trenul a fost suspendat. Au apărut imagini în care se vede cum călătorii se împrăştie pentru a se adăposti în interiorul clădirii terminalului, pe măsură ce acoperişul acestuia începea să se prăbuşească.