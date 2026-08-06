Fostul portar de la CFR Cluj s-a făcut cântăreţ şi urcă pe scenă la UNTOLD

O reprofilare cum rar se vede. Un fost jucător de la CFR Cluj s-a făcut cântăreţ şi urcă pe scenă la UNTOLD. Despre cine este vorba?
Cristian Rad, cunoscut în prezent sub numele de scenă Facey, va urca pe scena Alchemy în cadrul ediției din acest an a festivalului UNTOLD, organizat la Cluj-Napoca în perioada 6-9 august.
Tânărul a fost portar la grupele de juniori ale CFR Cluj. Acesta a evoluat în aceeași generație cu actualul portar al echipei naționale a României, Horațiu Moldovan.
„Eu nu am început cu muzica, ci cu fotbalul, când aveam șase ani. Am fost la Academia Ivansuc din Cluj, după care am ajuns la CFR și am jucat până la 16 ani. Fotbalul nu-mi dădea mari speranțe, nu-mi inspira încredere, de asta am renunțat”, a declarat Facey într-un interviu pentru Prima Sport.
„CFR era atunci în insolvență, oricum nu erau prea interesați de juniori. Poți număra pe degetele de la o mână câți dintre juniori au ajuns la echipa mare. Asta m-a făcut să renunț. Nu am niciun regret”, a explicat acesta.
Mai mult, el spune că nu se ridica la nivelul lui Horațiu Moldovan.
„Nu aveam valoarea lui Horațiu, sunt sincer. Acum mă mai uit doar la competițiile importante și la meciurile tari”, a mai spus fostul portar al CFR-ului.
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