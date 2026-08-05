„Nu merg singur”: un tânăr român de 20 de ani traversează Alpii pentru a ajuta femeile însărcinate aflate în dificultate

Yan Marin, un tânăr în vârstă de 20 de ani, va traversa pe jos Alpii, din Elveția în Italia, în cadrul campaniei umanitare „Nu merg singur”, organizată în sprijinul femeilor însărcinate aflate în situații vulnerabile și susținute de Asociația Life Call.
Expediția va avea loc în perioada 8–12 august 2026 și presupune parcurgerea unui traseu montan de aproximativ 58 de kilometri, al cărui punct maxim se află la altitudinea de 2.500 de metri. Prin această inițiativă, fiecare metru parcurs de Yan devine o invitație adresată comunității de a merge simbolic alături de el și de a le transmite femeilor însărcinate care trec prin momente dificile un mesaj esențial: nu sunt singure.
Obiectivul campaniei: 2.500 de „îngeri” pentru mame
Până la finalul traversării Alpilor, campania își propune să mobilizeze 2.500 de persoane care să trimită un SMS cu textul INGER la numărul 8835. Fiecare SMS reprezintă o donație recurentă de 5 euro pentru activitatea Asociației Life Call. Atingerea obiectivului ar însemna un sprijin cumulat de 12.500 de euro, prin care organizația ar putea interveni constant atunci când o femeie însărcinată aflată în nevoie cere ajutor.
Campania urmărește două obiective simbolice: 2.500 de metri altitudine – 2.500 de susținători lunari – 12.500 de euro pentru mame și copii. Pe lângă donațiile recurente prin SMS, cei care doresc să sprijine inițiativa pot contribui și prin donații online sau prin transfer bancar în contul Asociația Life Call – RO48BTRLRONCRT0532952101.
Prima expediție montană de acest fel pentru Yan Marin
Traversarea Alpilor reprezintă pentru Yan Marin prima expediție de o asemenea amploare. Născut la Ierusalim și provenit dintr-o familie numeroasă, tânărul a ales să transforme provocarea fizică într-un gest de solidaritate față de mamele care se confruntă cu nesiguranță, lipsuri materiale sau absența unei rețele de sprijin.
Motivația sa are și o dimensiune personală, experiența propriei familii apropiindu-l de situațiile femeilor pentru care pornește acum la drum.
„Pentru mine, această traversare nu este doar o provocare fizică. Fiecare kilometru parcurs presupune un efort uriaș, dar dificultatea traseului este mică în comparație cu ceea ce trăiește o femeie însărcinată care se simte singură și nu știe de unde va primi ajutor. Plec la drum pentru ca povestea acestor femei să fie auzită și pentru a aduna în jurul lor oameni dispuși să le transmită că nu sunt singure. Este prima mea expediție de acest fel și știu că nu va fi ușor, însă tocmai de aceea vreau ca fiecare pas să aibă un rost”, declară Yan Marin.
Timp de cinci zile, efortul fizic, diferențele de nivel și dificultățile traseului vor deveni simbolul drumului greu pe care multe femei însărcinate sunt nevoite să îl parcurgă fără siguranță financiară, fără sprijin emoțional și, uneori, fără un loc stabil în care să locuiască.
„Fondurile mobilizate prin campania «Nu merg singur» ne vor ajuta să oferim consiliere psihologică, socială și juridică, consultații și investigații medicale, produse esențiale pentru nou-născuți, lapte praf, scutece și produse de igienă, dar și sprijin pentru plata chiriei și a utilităților în cazurile urgente.
Donatiile recurente ne-ar oferi predictibilitate si ne-ar permite sa preluam mai multe cazuri, pentru ca solicitarile si nevoile sunt tot mai numeroase. Prin această expediție, Yan transformă fiecare pas într-un apel la solidaritate și ne ajută să le transmitem acestor femei că există o comunitate pregătită să le fie alături”, declară Adelina Fronea, președinta și fondatoarea Asociației Life Call.
Campania nu urmărește doar strângerea de fonduri, ci și construirea unei comunități în jurul femeilor care au nevoie să știe că există oameni dispuși să le fie alături.
În prezent, Asociația Life Call are în evidență 33 de beneficiare, dintre care 19 își cresc singure copiii. Prin sprijinul oferit acestor mame, organizația ajută și 79 de copii, iar alți 7 urmează să se nască. În total, activitatea asociației ajunge la 117 beneficiari direcți și indirecți.
Despre Asociația Life Call
Life Call este o asociație dedicată sprijinirii femeilor însărcinate aflate în situații vulnerabile. Organizația oferă sprijin adaptat fiecărui caz, de la consiliere și servicii medicale până la ajutor material și intervenții în situații urgente.
Mai multe informații despre activitatea Asociației Life Call și despre modalitățile de donație sunt disponibile pe lifecall.ro.
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