„Nu merg singur”: un tânăr român de 20 de ani traversează Alpii pentru a ajuta femeile însărcinate aflate în dificultate

Yan Marin, un tânăr în vârstă de 20 de ani, va traversa pe jos Alpii, din Elveția în Italia, în cadrul campaniei umanitare „Nu merg singur”, organizată în sprijinul femeilor însărcinate aflate în situații vulnerabile și susținute de Asociația Life Call.

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Expediția va avea loc în perioada 8–12 august 2026 și presupune parcurgerea unui traseu montan de aproximativ 58 de kilometri, al cărui punct maxim se află la altitudinea de 2.500 de metri. Prin această inițiativă, fiecare metru parcurs de Yan devine o invitație adresată comunității de a merge simbolic alături de el și de a le transmite femeilor însărcinate care trec prin momente dificile un mesaj esențial: nu sunt singure.

Obiectivul campaniei: 2.500 de „îngeri” pentru mame

Până la finalul traversării Alpilor, campania își propune să mobilizeze 2.500 de persoane care să trimită un SMS cu textul INGER la numărul 8835. Fiecare SMS reprezintă o donație recurentă de 5 euro pentru activitatea Asociației Life Call. Atingerea obiectivului ar însemna un sprijin cumulat de 12.500 de euro, prin care organizația ar putea interveni constant atunci când o femeie însărcinată aflată în nevoie cere ajutor.

Campania urmărește două obiective simbolice: 2.500 de metri altitudine – 2.500 de susținători lunari – 12.500 de euro pentru mame și copii. Pe lângă donațiile recurente prin SMS, cei care doresc să sprijine inițiativa pot contribui și prin donații online sau prin transfer bancar în contul Asociația Life Call – RO48BTRLRONCRT0532952101.

Prima expediție montană de acest fel pentru Yan Marin

Traversarea Alpilor reprezintă pentru Yan Marin prima expediție de o asemenea amploare. Născut la Ierusalim și provenit dintr-o familie numeroasă, tânărul a ales să transforme provocarea fizică într-un gest de solidaritate față de mamele care se confruntă cu nesiguranță, lipsuri materiale sau absența unei rețele de sprijin.