106,1 milioane de euro! Afacerea gigant în care este implicat iubitul Simonei Halep

Simona Halep şi Dorin Mateiu şi-au oficializat relaţia şi nu mai este un secret că sunt împreună. Omul de afaceri are simţul banilor, iar o dovadă în acest sens stă ultimul business în care s-a implicat.
În 2022, iubitul Simonei Halep (34 de ani), Dorin Mateiu (59), a participat la majorarea de capital a gigantului imobiliar One United Properties. Omul de business a subscris acțiuni în valoare de aproximativ 125 de milioane de lei, participația sa ajungând la circa 6,63% din companie, anunţă profit.ro.
Afacerea merge foarte bine, pentru că în S1 din 2026, compania a înregistrat tranzacții rezidențiale în valoare totală de 106,1 milioane de euro!
Cine este Dorin Mateiu, iubitul Simonei Halep
Dorin Mateiu este supranumit “Regele Mezelurilor”, având o avere colosală. Concret, conform evz.ro, presupusul iubit al Simonei Halep are în conturi suma fabuloasă de 70 de milioane de euro, fiind pe locul 110 în top 300 milionari români.
Dorin Mateiu este un afacerist cunoscut în România, având numeroase investiţii în industria alimentară. El deţine o companie de mezeluri, dar are afaceri notabile şi în imobiliare.
În companie de mezeluri pe care o deţine în Ardeal, Dorin Mateiu are peste 1300 de angajaţi. Firma a fost deschisă de acesta încă din 2002, având o gamă diversificată de preparate de carne, distribuite la nivel naţional.
“Simo” a fost căsătorită cu Toni Iuruc, cununându-se civil în 2021. În toamna lui 2022, cei doi aveau programată nunta, dar au divorţat în septembrie.
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