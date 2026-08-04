Isabel Diaz Ayuso, preşedinta comunităţii autonome Madrid, a anunţat că Lionel Messi a donat 80.000 de euro pentru reconstrucţia Sierra Oeste, o regiune din apropierea Madridului devastată de incendiile din această vară.

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La fel ca Franţa, Spania a fost lovită de incendii devastatoare în această vară. Sierra Oeste, o regiune împădurită situată în apropiere de Madrid, a fost deosebit de afectată.

Lionel Messi, donaţie pentru reconstrucţia Sierra Oeste

Lionel Messi ar fi donat 80.000 de euro pentru a ajuta regiunea, potrivit unui mesaj postat marţi pe X (fostul Twitter) de Isabel Diaz Ayuso, preşedinta comunităţii autonome Madrid.

Pe contul său personal, politiciana spaniolă a lăudat iniţiativa vicecampionului mondial cu Argentina: „Leo Messi a donat 80.000 de euro pentru reconstrucţia Sierra Oeste din Madrid. Vreau să-i mulţumesc şi să-i spun că locuitorii din Madrid ar fi încântaţi să-l primească în curând pentru a-l aplauda.”

Potrivit publicaţiei Marca, incendiul din Sierra Oeste este acum stabilizat şi se află în „faza de izolare” după două săptămâni de ravagii.