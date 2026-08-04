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Minune în familia lui Ropotan. Anunţul făcut în ziua în care Constantin Covaciu a fost înmormântat

Radu Constantin Publicat: 4 august 2026, 21:52

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Minune în familia lui Ropotan. Anunţul făcut în ziua în care Constantin Covaciu a fost înmormântat
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Minune în familia lui Ropotan la câteva zile după accidentul în care a murit Constantin Covaciu. Soţia i-a dat o veste incredibilă.

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Maseurul dinamovist Constantin Covaciu a fost înmormântat azi la Cimitirul Reînvierea. Printre cei prezenţi s-a numărat și Adrian Ropotan. Fostul fotbalist a adus un buchet de crini, iar imainile cu el au fost emoţionante. A venit la cimitir cu mâna stângă complet imobilizată și cu un bandaj la cap.

Pe lângă drama trăită, Adrian Ropotan a primit o veste incredibilă de la soţia lui, Raluca. Mai exact, ea aşteaptă un copil! Raluca şi Adrian Ropotan mai au un băitat, Ivan, scriu cei de la cancan.ro.

Constantin Covaciu a murit în accident

Maseurul Constantin Covaciu, în vârstă de 58 de ani, a decedat vinerea trecută, la Câmpulung Muscel, în accidentul microbuzului în care se afla alături de echipa a doua a celor de la Dinamo, în drumul de la hotel la terenul de antrenament. Azi a avut loc slujba de înmormântare, la care au participat mai mulţi dinamovişti.

Pro Sport scrie că la Cimitirul Reînvierea și-a făcut apariția și Florin Drăgan, delegatul CCJ, implicat și el în tragicul accident rutier. Alte nume importante, precum Ionel Dănciulescu, Cosmin Moți, Gabriel Torje sau Robert Moldoveanu, fostul administrator special al celor de la Dinamo București, Vlad Iacob sau Iulian Mihăescu au venit să-i aduce un ultim omagiu lui Constantin Covaciu.

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