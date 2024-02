Dorinel Munteanu, mesaj superb pentru Gică Hagi, de ziua de naştere a "Regelui": "El era cu mingea, eu eram cu munca" - Antena Sport

Reclamă

Noi cred că ne-am înțeles foarte bine pe teren și pentru că am fost complementari. Am avut o chimie sportivă foarte bună, el era cu mingea, eu eram cu munca, așa că făceam o echipă foarte bună. Această relație umană bună dintre noi și respectul nu o să dispară niciodată. Nu cred că vom mai avea prea curând un jucător de valoarea lui, care să joace la Real Madrid și la Barcelona. Poate peste 20-30 de ani, dar în următorul deceniu nu cred.

Munteanu: „Sunt mândru că am jucat pentru echipa naţională”

Noi suntem rivali ca antrenori doar când avem meciurile directe, în rest nu avem nicio rivalitate. Vorbim des la telefon, despre fotbal și despre jucători, despre lucruri diverse. Am doi jucători împrumutați de la el (n.r. – Răzvan Tănasă și Ștefan Bodișteanu), vrea să știe mereu cum se pregătesc și cum se prezintă la meciuri. Am discuții normale, ca de la profesionist la profesionist.

E o relație normală între noi. Dacă ar fi o relație așa, de normalitate, între toți jucătorii generației noastre ar fi foarte frumos. Dacă am fi păstrat această colegialitate legată în anii ’90 între jucătorii din ‘Generația de Aur’ ar fi fost foarte bine. Suntem rivali pe teren, în cele 90 de minute, pentru că ambii vrem să câștigăm, apoi redevenim prietenii dintotdeauna.

Eu sunt mândru că am jucat pentru echipa națională, că am reprezentat țara la turnee finale, dar nu cred că are nicio legătură faptul că eu sunt cel mai selecționat jucător din istorie. Nu m-am gândit niciodată să îl întrec pe Gică Hagi. Eu îl consider pe el cel mai bun jucător român al tuturor timpurilor”, a spus Dorinel, citat de sport.ro.

Dan Şucu, savuros de ziua lui Gică Hagi

Dan Şucu a avut un mesaj savuros de ziua lui Gică Hagi. Patronul Rapidului a ţinut să îi ureze „La mulţi ani” liderului Generaţiei de Aur, care împlineşte 59 de ani.

Acţionarul majoritar al Rapidului speră să îl vadă pe Gică Hagi sărbătorind pe cel mai mare stadion al ţării. Dan Şucu anunţă că aşteaptă ca „Regele” să îi facă un cadou. “Îi urez «La mulți ani» domnului Hagi, să fie sănătos și să continue să facă lucrurile bune pe care le face pentru fotbalul românesc. Nu i-am mai ținut pumnii de acum 30 de ani, din 1994, cum o să o fac diseară, în meciul împotriva FCSB-ului… Știu că de obicei așa e firesc, cadourile ar trebui să le oferim noi pentru cel care este aniversat, cum este acum în cazul domnului Hagi, dar sper ca echipa dânsului să ne facă un cadou și să învingă FCSB-ul, să scoată un rezultat bun. Deci, cu alte cuvinte, în loc să-i oferim noi un cadou domnului Hagi, să ne facă domnul Hagi un cadou nouă, tuturor. Încă o dată La mulți ani și îi urez tot binele!”, a spus Dan Şucu la fanatik.ro.

