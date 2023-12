Gigi Becali, sfătuit de Cristi Borcea să-și facă operații estetice: „Te fac de 25 de ani! Bă, ești nebun, te afemeiezi!” - Antena Sport

Asta cu operațiile la bărbați este o operă drăcească. Pentru ce să fac? Mă fac frumos pentru ce? Mă fac frumos dacă vreau să mă placă femeile. Dacă nu mă intereseaza femeile, ce mă mai interesează pe mine?

Aaa, mă ingrijesc cât de cât, așa e bine să avem grijă și de trup, nu e Dumnezeu împotriva să îngrijim, să ne înfrumusețăm trupul cu niște haine, să ne placă să fim frumos îmbrăcați, să fim curați, numai să facem niste lucruri care să afecteze nu afectam sufletul că suferă cu trupul odată”, a declarat Gigi Becali, conform romaniatv.net.

Cristi Borcea, dezvăluiri despre operațiile estetice

Cristi Borcea a recunoscut că este obsedat să arate ca în tinereţe. Fostul patron al lui Dinamo are 53 de ani, dar face eforturi uriaşe pentru a îşi „ascunde” vârsta. Milionarul român a făcut dezvăluiri fabuloase despre zecile de operaţii estetice pe care şi le-a făcut.

„Eu, tot timpul, de foarte mulți ani, am făcut masaje, mi-am băgat botox, acid hialuronic, minilifting. Am făcut tot ce am putut pentru mine, ca să mă simt bine. Minim o zi pe săptămână este dedicată pentru așa ceva.

Trebuie să te îngrijești mereu. Fac Morpheus (n.r. – dispozitiv de remodelare adipoasă subdermică, care remodelează și conturează fracționat fața și corpul), e un aparat special care întinde pielea pe gât pe față, fac și Dracula (n.r. – cunoscută și ca terapia vampir, îndepărtează cicatricile post-acneice), ăla cu ace, toată fața e plină de sânge.

Eu m-am dus și merg tot timpul la salon. O dată pe lună fac manichiură și pedichiură, tuns. Epilat nu. Am făcut epilare definitivă doar la subraț„, a declarat Cristi Borcea în podcastul „Tare de Tot”.