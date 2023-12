Mesajul Papei Francisc la un an de la moartea marelui Pele. Ceremonie impresionantă la Rio de Janeiro - Antena Sport

Mesajul Papei Francisc la un an de la moartea marelui Pele. Ceremonie impresionantă la Rio de Janeiro

„Pele, numele sub care domnul Edson Arantes do Nascimento a devenit celebru la nivel mondial, a fost, fără îndoială, un sportiv care a demonstrat în viaţa sa toate trăsăturile pozitive ale spiritului sportiv. Amintirea regelui fotbalului rămâne de neşters în mintea multora şi stimulează noile generaţii să caute în sport un mijloc de a întări legăturile de unitate dintre noi”, se arată în scrisoarea Suveranului Pontif, citită în timp ce o orchestră locală interpreta muzică, scrie news.ro.

Alte ceremonii religioase au avut loc la Muzeul Pelé din Santos, oraşul portuar pe care fotbalistul l-a pus pe hartă datorită golurilor şi succeselor sale la clubul local, precum şi în micul oraş Tres Corações, unde sportivul s-a născut în 1940.

Clubul Santos a organizat, de asemenea, un omagiu pe stadionul Vila Belmiro, unde Edson Cholbi do Nascimento, unul dintre fiii lui Pele, a lansat 10 baloane albe de la mijlocul terenului. Înmormântarea lui Pele a avut loc pe stadion.

FIFA a adus un omagiu, cu un videoclip care prezintă cele mai mari faze ale starului brazilian şi mesajul: „Moştenirea lui Pele va trăi pentru totdeauna”.

La începutul acestui an, un dicţionar brazilian a ales să îi aducă un omagiu lui Pele, adăugând numele său ca adjectiv pentru a descrie o persoană „excepţională, incomparabilă şi unică”.

Pelé a petrecut aproape două decenii încântând fanii şi chiar rivalii. În dezbaterea despre cine este cel mai mare fotbalist din istorie, Pelé este adesea în fruntea listei, alături de argentinienii Diego Maradona şi Lionel Messi, precum şi de portughezul Cristiano Ronaldo.

Santos retrage temporar numărul lui Pele! Anunțul conducerii Clubul brazilian Santos retrage temporar numărul lui Pele! Decizia conducerii a venit ca urmare a retrogradării formației în liga a 2-a a fotbalului din Brazilia, o premieră în cei 111 ani de la fondarea echipei. Formația la care au evoluat nume imense din istoria fotbalului, cum ar fi Pele, Carlos Alberto sau Neymar a terminat sezonul din liga braziliană pe locul al 17-lea și va evolua, în sezonul viitor, în eșalonul secund. Noul președinte al clubului brazilian, Marcelo Teixeira, a anunțat faptul că echipa a decis să retragă, temporar, numărul 10, care a fost purtat de marele Pele. Acesta a adăugat faptul că numărul fotbalistului legendar nu trebuie utilizat la un nivel atât de slab și că va putea fi utlizat, din nou, în momentul în care echipa va reveni în prima ligă. „Până când nu ne vom întoarce în prima divizie, clubul Santos nu va mai folosi unul dintre cele mai importante tricouri din istoria fotbalului, numărul 10 purtat de Pele. În prima divizie vom putea folosi tricoul cu numărul 10, dar în divizia secundă, atâta timp cât nu vom reveni la nivelul dorit, un nivel demn de marele Pele, vom renunța la numărul 10”, a spus președintele clubului, citat de cei de la Guardian Sport.