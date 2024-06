"Am avut cea mai rapidă maşină!" Lando Norris, reacţie fermă după ce a ratat victoria în Marele Premiu al Spaniei - Antena Sport

„Am preluat conducerea în turul al 3-lea, în primul sprint am reușit să mă distanțez puțin față de urmăritori. McLaren a fost o mașină foarte rapidă astăzi, mult mai rapizi ca noi. Am avut o strategie agresivă care a dat roade la final.

Am fost puțin surprins de Rusell, am ieșit puțin pe iarbă, am pierdut puțin timp. Ceea ce a contat astăzi este că am avut grijă de pneuri.

Pneurile se încălzesc foarte tare aici, din cauza virajelor rapide. Am avut puține probleme”, a spus Max Verstappen, după victoria din Barcelona.