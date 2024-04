Carlos Sainz, dezvăluire spectaculoasă înainte de Marele Premiu al Japoniei: "A venit momentul" - Antena Sport

Carlos Sainz pleacă de la Ferrari la finalul sezonului

Lewis Hamilton va fi noul pilot al Scuderiei, începând cu 2025

Carlos Sainz a făcut o dezvăluire spectaculoasă înainte de Marele Premiu al Japoniei, ce se va desfăşura în perioada 5-7 aprilie. Pilotul susţine că a purtat discuţii cu aproape toate echipele de Formula 1, pentru a semna noul contract, începând cu 2025.

Sainz se află la ultimul sezon la Ferrari, după ce Scuderia s-a înţeles cu Lewis Hamilton. Septuplul campion mondial va ajunge la Maranello în 2025, moment în care pilotul de 29 de ani speră să fie deja la altă echipă.

Carlos Sainz, dezvăluire spectaculoasă înainte de Marele Premiu al Japoniei

„Evident că am discuţii cu anumite echipe, pentru că asta trebuie să facem eu şi echipa mea managerială, ţinând cont că nu am încă echipă pentru 2025. Am vorbit cu aproape toate echipele. Trebuie doar să privim în perspectivă şi să ne bazăm pe opţiunile realiste.