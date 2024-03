Carlos Sainz, la Red Bull? Ce a spus Christian Horner după MP al Australiei: "Am văzut un pilot foarte rapid, fără angajament" - Antena Sport

Reclamă

„Vrem să aliniem cea mai bună pereche pe care o putem avea. Câteodată trebuie să privești și în afara curții tale. Am văzut un pilot foarte rapid, fără angajament (n.r. din 2025), care a câștigat cursa de astăzi, așa că piața e destul de fluidă”, a spus Horner, citat de formulauno.com.

Carlos Sainz, reacție savuroasă după victoria din Marele Premiu al Australiei

Carlos Sainz a avut o reacție savuroasă, după victoria superbă din Marele Premiu de Formula 1 al Australiei. Pilotul de la Ferrari a făcut o cursă fabuloasă, la două săptămâni după ce s-a operat, iar la final a glumit și le-a recomandat colegilor lui să-și scoată toți apendicele.

Carlos Sainz a fost extrem de fericit, după succesul din Australia. Pilotul de la Ferrari a subliniat că a fost aproape de Max Verstappen, chiar și înainte ca acesta să se confrunte cu probleme la monopostul său, probleme care l-au forțat să abandoneze.

„A fost o cursă foarte bună, m-am simțit foarte bine. Fizic nu a fost foarte bine, dar am putut să îmi manageriez pneurile. Mă bucur pentru echipă, pentru Charles, viața e uneori nebună. Am fost pe podium în Bahrain, după operația, după aici victorie, a fost un roller-coaster. Le recomand tuturor piloților să-și scoată apendicele.

Am simțit că pot să țin pasul cu Max Verstappen în primele tururi, dar și-a pierdut mașina, păcat pentru el. Dar sunt fericit că am câștigat, că m-am întors aici. Din turul al doilea, știam că o pot face. Am avut grijă de pneuri, m-am gândit la steaguri roșii, dar a fost o cursă curată”, a declarat Carlos Sainz.

