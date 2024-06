Charles Leclerc, replică acidă pentru ofițerul de presă de la Ferrari, după calificările MP al Canadei: "O să spun ce vreau" - Antena Sport

Charles Leclerc, replică acidă pentru ofițerul de presă de la Ferrari, după calificările MP al Canadei: "O să spun ce vreau" Charles Leclerc, după calificările Marelui Premiu al Canadei / Profimedia Charles Leclerc a avut o replică acidă pentru ofițerul de presă de la Ferrari, după calificările MP al Canadei. Câștigător etapa trecută, la Monaco, pilotul celor de la Ferrari va avea o misiune mult mai grea la Montreal. Marele Premiu al Canadei este în direct pe Antena Stars și în AntenaPLAY, de la ora 20:45. Formula 1™, Formula 2 şi Formula 3 se vor vedea în următorii trei ani în AntenaPLAY. 24 de curse de Formula 1 vor fi în 2024 în direct pe Antena 1, Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Charles Leclerc, replică acidă pentru ofițerul de presă de la Ferrari, după calificările MP al Canadei: „O să spun ce vreau” După ce a fost eliminat încă din Q2 în calificările de sâmbătă, Charles Leclerc a mers în fața jurnaliștilor prezenți pe circuitul Gilles-Villeneuve. Înainte ca întrebările să vină, ofițerul de presă al celor de la Ferrari i-a arătat monegascului pe telefon ce să spună. Pilotul de la Ferrari nici nu a vrut să audă de acest lucru și i-a transmis: „O să spun ce vreau”. The Ferrari press officer was showing Charles Leclerc what to say ahead of the interview, but Charles said “I will say what I want”, and takes the mic.

pic.twitter.com/U9NCfsluAs

— Ferrari News 🐎 (@FanaticsFerrari) June 8, 2024 Apoi, Charles Leclerc a recunoscut că ziua de sâmbătă a fost un adevărat coşmar pentru cei de la Ferrari, problemele monopostului fiind resimţite încă din a treia sesiune de antrenamente: Reclamă

Reclamă 4

„Nu suntem destul de rapizi. Încă din FP3 (n.r. a treia sesiune de calificări) nu am mers bine pe uscat. În calificări la fel. Nu am vreo explicație acum. Încă din FP3 am simțit că ceva nu este în regulă, dar nu puteam vedea ce nu merge. A fost la fel și în calificări, unde s-a simțit că ceva este greșit, dar nu am putut să vedem ce. E un weekend dificil”, a spus Charles Leclerc, citat de espn.com.

„Suntem surprinși. Am văzut încă din FP3 că suntem lenți și că weekend-ul acesta va fi dificil. Niciodată nu te aștepți să treci de la pole și victorie la o eliminare din Q2, dar asta e Formula 1. Am văzut multe lucruri mai rele. Vom analiza pentru a afla de ce ne e așa greu aici”, a spus și Carlos Sainz, de asemenea eliminat încă din Q2.

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!