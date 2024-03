Christian Horner, ultimatum pentru Sergio Perez: "Am 16 piloţi disperaţi să obţină un loc la Red Bull" - Antena Sport

Christian Horner, ultimatum pentru Sergio Perez

Mexicanul mai are contract cu Red Bull până la finalul sezonului

Christian Horner a avut un ultimatum pentru Sergio Perez. Pilotul mexican mai are contract cu Red Bull până la finalul acestui sezon, iar viitorul său este sub semnul întrebării. Perez se află sub o presiune uriaşă, fiind nevoit să se apropie de prestaţiile lui Max Verstappen, dacă vrea să continue la echipa austriacă din sezonul viitor.