Cursa din Marele Premiu de Formula 1 din Singapore e în direct duminică, de la 14:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY - Antena Sport

„A fost special în calificări, au fost curbe dificile. Ceilalți păreau mai rapizi și mi-a fost greu. Sunt fericit pentru pole, mai ales pentru că l-am obținut aici, în Singapore.

Turul meu nu a fost la fel de bun ca turul anterior, în care s-a arătat steagul roșu. Mașina s-a simțit foarte bine, atunci când e mașina ok te simți foarte bine și poți pilota cu încredere.

Am avut încredere că avem o mașină rapidă, nu a trebuit să forțez, este un sentiment foarte bun. Mașina se mișcă. Plătești un preț mare suprapilotând o mașină, am făcut ceea ce am avut de făcut”, a spus Lando Norris, după calificări.

Max Verstappen, fericit cu locul 2, pe care l-a obţinut în calificările Marelui Premiu din Singapore: „A fost dur”!

Max Verstappen e fericit cu locul 2, pe care l-a obţinut în calificările Marelui Premiu din Singapore. Pilotul olandez, aflat pe primul loc în clasamentul general din acest sezon, a vorbit despre accidentul în care a fost implicat Carlos Sainz în calificări.

După accidentul lui Sainz calificările s-au complicat foarte tare. În aceste condiţii, Max Verstappen e foarte mulţumit să plece al doilea, după Lando Norris, care a obţinut pole-position-ul.

„Eu sunt fericit cu acest loc 2. Q3-ul a fost destul de dur, mai ales după cele întâmplate cu Sainz.

Dacă nu ai grijă de pneuri și frâne pierzi foarte mult timp pe tur. Se pare că mi-am făcut treaba foarte bine și iată-ne aici, pe locul al 2-lea în grilă, în Singapore”, a spus Max Verstappen imediat după calificările pentru Marele Premiu de Formula 1 din Singapore, care au fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.