Ferrari, dublă lovitură înaintea Marelui Premiu de Formula 1™ de la Imola! A anunţat că a luat doi oameni de la Mercedes - Antena Sport

La trei luni după anunţul fulminant al sosirii septuplului campion mondial britanic Lewis Hamilton în 2025, pe cât de neaşteptat, pe atât de spectaculos, echipa italiană continuă să racoleze angajaţi de la Mercedes.

Ferrari, a doua în campionatul din 2024 după Red Bull, speră acum să îl atragă pe Adrian Newey, cel mai de succes inginer din istoria F1. Britanicul în vârstă de 65 de ani a anunţat la sfârşitul lunii aprilie că va părăsi Red Bull la începutul anului 2025, după aproape 20 de ani petrecuţi la echipa austriacă, cu care a câştigat şapte titluri la piloţi şi şase la constructori.

Programul complet al Marelui Premiu de la Imola (17-19 mai, AntenaPLAY)

Iată programul complet al Marelui Premiu de la Imola, care va avea loc în perioada 17-19 mai, în AntenaPLAY. Pentru prima oară în acest sezon, „Marele Circ” vine în Europa, iar cu această ocazie vom asista şi la revenirea unui weekend clasic de F1, după ce ultimele două Grand Prix-uri au avut şi curse de sprint.

Cursa Marelui Premiu de la Imola este duminică, de la ora 16:00, în direct pe Antena 1 şi LIVE STREAM în AntenaPLAY.

Formula 1 revine în Europa, iar prima cursă pe acest continent va avea loc la Imola, pe Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Vineri au loc primele două sesiuni de antrenamente. Prima va începe la ora 14:30, în timp ce a doua va începe la ora 18:00. Ambele vor putea fi urmărite LIVE în AntenaPLAY. Ziua de sâmbătă începe cu a treia sesiune de antrenamente de la Imola, care va începe la ora 13:30. FP3 se va vedea LIVE în AntenaPLAY. De la ora 17:00 vor avea loc calificările Marelui Premiu de la Imola, care vor putea fi urmărite în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Cursa de duminică va începe la ora 16:00 şi va putea fi urmărită pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. În urmă cu un an, Marele Premiu de la Imola a fost anulat, din cauza inundaţiilor care au avut loc în regiunea Emilia-Romagna. Vineri, 17 mai Ora 14:30: Prima sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)

Ora 18:00: A doua sesiune de antrenamente (AntenaPLAY) Sâmbătă, 18 mai Ora 13:30: A treia sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)

