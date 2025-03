Petrecerile fabuloase din Formula 1. Adrian Georgescu scrie despre "campionul absolut" din domeniu - Antena Sport

Formula 1 nu înseamnă doar teste, calificări, starturi și antrenamente fizice intense. Înseamnă și distracție.

Am povestit aici cum au câștigat doi prieteni care băuseră toată noaptea celebra cursă de la Le Mans.

În cartea lui, “How to be an F1 Driver”, Jenson povestește câteva astfel de întâmplări. “Îmi amintesc că, după un Mare Premiu de la Silverstone, am petrecut cinci nopți nonstop. Într-una dintre aceste nopți am alergat în jurul clădirii în care locuiam purtând doar niște cizme Ugg”.

Așa se vede pilotul de Formula 1: și la beție face tururi de circuit.

Kimi, campion absolut în domeniu