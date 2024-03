Sergio Perez a vorbit despre presiunea uriaşă de la Red Bull: "E un motiv pentru care mulţi piloţi nu au supravieţuit aici" - Antena Sport

Sergio Perez a vorbit despre presiunea uriaşă de la Red Bull. Pilotul mexican mai are contract cu campioana de la constructori din ultimele două sezoane până la finalul acestui an, iar viitorul său este sub semnul întrebării. El a vorbit înaintea Marelui Premiu al Australiei despre presiunea uriaşă cu care trebuie să se confrunte piloţii care semnează cu constructorul austriac.