Sergio Perez, după dubla lui Red Bull de la Marele Premiu al Bahrainului: "Avem multe de învăţat după cursa asta" - Antena Sport

„M-am simţit bine azi. Startul nu a fost cel mai bun. Am avut grijă de pneuri şi de acolo mi-am găsit ritmul. Am depăşit 2-3 maşini pentru a urca pe podium şi apoi am ţinut pasul cu cei de la Red Bull până la final, ceea ce a fost o surpriză plăcută.

Tot nu e suficient, nu suntem unde vrem să fim, dar am făcut paşi importanţi în faţă în comparaţie cu anul trecut şi avem un început solid de sezon”, a declarat şi Carlos Sainz.

Săptămâna viitoare, Antena 3 CNN va transmite calificările Marelui Premiu al Arabiei Saudite, vineri, 8 martie, de la ora 19.00 şi apoi cursa, sâmbătă, 9 martie, de la ora 19.00. Antrenamentele de pe 7 şi 8 martie pot fi urmărite integral pe AntenaPLAY, pe canalul de sport AS şi pe cel dedicat.