„Am făcut două meciuri mari! Vrem calificarea!” Neînvinsă cu Spania și Uruguay, Capul Verde nu vrea să se oprească aici

Una dintre cele mai mari surprize din istoria Campionatului Mondialeste reprezentată de Insulele Capului Verde.
Nu o dată, ci de două ori micuța națională africană a reușit să încurce Spania, respectiv Uruguay, țări care au cupa mondială în palmares!
Capul Verde vrea să treacă de grupe
Atacantul Insulelor Capului Verde, Garry Rodrigues, legitimat în prezent la Apollon Limassol, a vorbit după meci de performanța echipei sale.
„Suntem fericiți pentru că am făcut o partidă bună. Am jucat împotriva a două echipe mari, foarte puternice, dar am fost competitivi și suntem la nivelul lor. Sunt mândru de echipa mea.
Suntem aici să trecem în următoarea fază a competiției. Mai avem o partidă și vom da totul. Am făcut o partidă bună cu Uruguay, am venit să luptăm și am arătat că avem și noi fotbaliști buni, că avem calitate.
Am obținut două puncte mari, dar următoarea partidă vrem să o câștigăm” a spus atacantul Insulelor Capului Verde, Garry Rodrigues.
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