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Americanii nu se joacă şi vor în finala Campionatului Mondial: “Văd o echipă care crede în ceea ce face”

Dan Roșu Publicat: 20 iunie 2026, 12:12

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Americanii nu se joacă şi vor în finala Campionatului Mondial: Văd o echipă care crede în ceea ce face

Jucătorii Statelor Unite - Getty Images

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Mauricio Pochettino, selecţionerul echipei Statelor Unite, a declarat, vineri, că echipa sa trebuie să continue să creadă în şansele sale de a ajunge în finala Cupei Mondiale şi cele două victorii obţinute în faza grupelor nu îi schimbă viziunea sau visele, informează EFE.

Pochettino a făcut aceste remarci la conferinţa de presă de după meciul de pe Lumen Field din Seattle, unde Statele Unite au învins Australia cu 2-0 şi s-au calificat în şaisprezecimile de finală ale turneului.

Americanii vor în finala Campionatului Mondial

Trebuie continuăm credem, credem putem câştiga. Ştim trebuie muncim din greu, dar în acelaşi timp ne bucurăm împreună, construindu-ne drumul zi de zi.

Viziunea mea nu s-a schimbat prea mult, nici visele mele. Când joci bine, totul este mai uşor, dar trebuie continuăm credem. Acum trebuie mergem spre următorul meci şi continuăm ne îmbunătăţim, a declarat Pochettino.

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Văd o echipă care crede în ceea ce face. Am văzut capacitatea ei de a se adapta la diverşi adversari. Le-am spus continue se distreze pentru fac o treabă excelentă“, a insistat el.

Pochettino a recunoscut a fost mişcat de sprijinul extraordinar din partea fanilor americani din Seattle.

Chiar dacă nu sunt american, după meci am fost foarte emoţionat pentru suportul a fost incredibil. Fanii au fost uimitori: modul în care ne-au susţinut şi au sărbătorit victoria m-a mişcat cu adevărat. A existat o conexiune perfectă între echipă şi fani, a spus el.

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Selecţionata SUA s-a calificat în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, din Statele Unite, Mexic şi Canada, după ce a învins echipa Australiei cu scorul de 2-0 (2-0), vineri, pe Seattle Stadium, în Grupa D a turneului final.

Americanii au reuşit a doua victorie în grupă, prin autogolul lui Cameron Burgess (11) şi golul lui Alexander Freeman (45), după o primă repriză foarte bună.

Gazdele, care au dispus de Paraguay cu 4-1 în primul meci, vor mai juca în grupă cu Turcia, pe 26 iunie. Australienii, care au produs o surpriză contra Turciei (2-0), vor juca ultimul meci împotriva Paraguaylui, pe 26 iunie.

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