Americanii nu se joacă şi vor în finala Campionatului Mondial: “Văd o echipă care crede în ceea ce face”

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mauricio Pochettino, selecţionerul echipei Statelor Unite, a declarat, vineri, că echipa sa trebuie să continue să creadă în şansele sale de a ajunge în finala Cupei Mondiale şi că cele două victorii obţinute în faza grupelor nu îi schimbă viziunea sau visele, informează EFE.

Pochettino a făcut aceste remarci la conferinţa de presă de după meciul de pe Lumen Field din Seattle, unde Statele Unite au învins Australia cu 2-0 şi s-au calificat în şaisprezecimile de finală ale turneului.

Americanii vor în finala Campionatului Mondial

“Trebuie să continuăm să credem, să credem că putem câştiga. Ştim că trebuie să muncim din greu, dar în acelaşi timp să ne bucurăm împreună, construindu-ne drumul zi de zi.

Viziunea mea nu s-a schimbat prea mult, nici visele mele. Când joci bine, totul este mai uşor, dar trebuie să continuăm să credem. Acum trebuie să mergem spre următorul meci şi să continuăm să ne îmbunătăţim“, a declarat Pochettino.