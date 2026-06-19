SUA – Australia LIVE VIDEO (22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Continuă spectacolul din Grupa D

SUA şi Australia se întâlnesc în runda a doua de meciuri din Grupa D a Campionatului Mondial. Duelul va avea loc vineri, de la ora 22:00, şi va fi transmis exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

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Partida de pe Lumen Field din Seattle le găseşte pe cele două naţionale cu maximum de puncte după primele meciuri disputate în Grupa D. SUA a trecut de Paraguay cu 4-1, în timp ce Australia a furnizat surpriza şi a învins Turcia, cu 2-0.

SUA – Australia e vineri, de la ora 22:00

În principiu, acesta va fi duelul care va stabili câştigătoarea Grupei D, mai ales dacă partida nu se va termina la egalitate. Menţionăm că în faza şaisprezecimilor se califică primele două echipe din fiecare grupă şi 8 dintre cele mai bune 12 locuri 3.

În celălalt meci al Grupei D, se vor întâlni Paraguay şi Turcia. Duelul e sămbătă dimineaţă, de la ora 06:00, de asemenea exclusiv pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

La casele de pariuri, americanii sunt favoriţi la câştigarea meciului, cu o cotă de 1.70. “Cangurii” au o cotă de 5.10 pentru o victorie, iar egalul are o cotă de 4.10.