Caz unic la Campionatul Mondial: Curacao şi-a lăsat jucătorii să doarmă cu partenerele în hotel

Selecţionerul Curaçao, Dick Advocaat, le-a permis jucătorilor săi să doarmă cu partenerele lor în hotel în timpul Cupei Mondiale din 2026, informează lequipe.fr.

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Calificată pentru prima dată în istoria sa, Curaçao trăieşte Cupa Mondială într-un mod unic. După ce a fost învinsă categoric de Germania (1-7) în meciul de deschidere şi apoi a apărut mult mai solidă sâmbătă împotriva Ecuadorului (0-0), jucătorii care reprezintă această mică insulă din Pacific se numără printre puţinele delegaţii care permit partenerilor să fie prezenţi la cantonamentul echipei naţionale.

Curacao şi-a lăsat jucătorii să doarmă cu partenerele în hotel

Un eveniment rar, autorizat de antrenorul olandez Dick Advocaat şi menţionat cu mândrie pentru Globo Esporte de Suzanne Huurman, medicul şef al echipei naţionale din Curaçao.

“Este un caz destul de unic în fotbalul internaţional. Curaçao este o ţară mică, cu oameni foarte veseli, calzi, foarte orientaţi spre familie, ceea ce îmi aminteşte mult de Brazilia”, a declarat ea pentru presa braziliană.

Această autorizaţie de a dormi cu partenerele a reaprins dezbaterea privind impactul relaţiilor sexuale asupra performanţei sportivilor. O problemă irelevantă, potrivit lui Huurman.