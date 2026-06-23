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Caz unic la Campionatul Mondial: Curacao şi-a lăsat jucătorii să doarmă cu partenerele în hotel

Dan Roșu Publicat: 23 iunie 2026, 17:10

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Caz unic la Campionatul Mondial: Curacao şi-a lăsat jucătorii să doarmă cu partenerele în hotel

Jucătorii naționalei din Curacao / Profimedia

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Selecţionerul Curaçao, Dick Advocaat, le-a permis jucătorilor săi să doarmă cu partenerele lor în hotel în timpul Cupei Mondiale din 2026, informează lequipe.fr.

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Calificată pentru prima dată în istoria sa, Curaçao trăieşte Cupa Mondială într-un mod unic. După ce a fost învinsă categoric de Germania (1-7) în meciul de deschidere şi apoi a apărut mult mai solidă sâmbătă împotriva Ecuadorului (0-0), jucătorii care reprezintă această mică insulă din Pacific se numără printre puţinele delegaţii care permit partenerilor să fie prezenţi la cantonamentul echipei naţionale.

Curacao şi-a lăsat jucătorii să doarmă cu partenerele în hotel

Un eveniment rar, autorizat de antrenorul olandez Dick Advocaat şi menţionat cu mândrie pentru Globo Esporte de Suzanne Huurman, medicul şef al echipei naţionale din Curaçao.

“Este un caz destul de unic în fotbalul internaţional. Curaçao este o ţară mică, cu oameni foarte veseli, calzi, foarte orientaţi spre familie, ceea ce îmi aminteşte mult de Brazilia”, a declarat ea pentru presa braziliană.

Această autorizaţie de a dormi cu partenerele a reaprins dezbaterea privind impactul relaţiilor sexuale asupra performanţei sportivilor. O problemă irelevantă, potrivit lui Huurman.

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„Da, cred că ajută, dar poate mai mult la nivel emoţional decât la nivel fiziologic direct. Într-un turneu atât de lung, faptul că familia este aproape atenuează oarecum dorul de casă şi aduce o anumită linişte sufletească”, a adăugat directorul medical al echipei din Curaçao.

Dincolo de aspectul reconfortant al acestei oportunităţi, fiecare jucător are dreptul la o cameră, sau chiar la o a doua dacă are copii în familie, toate cheltuielile fiind acoperite. Acesta nu este un detaliu de mică importanţă într-o ţară în care carierele sunt încă foarte inegale.

„Mulţi dintre jucătorii noştri nu concurează la cel mai înalt nivel internaţional”, a declarat Huurman pentru Globo Esporte. „Pentru multe familii, ar fi foarte scump să călătorească şi să stea singuri săptămâni întregi în Statele Unite. Federaţia a decis să acopere aceste costuri, astfel încât jucătorii să îşi poată avea soţii/soţiile şi copiii în apropiere. Unii ar fi, fără îndoială, îngrijoraţi sau stresaţi”.

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Curacao, în prezent ultima din Grupa E, dar încă în cursă pentru turul 13-a, îşi va încheia faza grupelor joi împotriva Coastei de Fildeş (la ora 22:00, ora franceză).

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