Cele mai dure reacții, după debutul lui Istvan Kovacs la Cupa Mondială: „Concediați-l”

Istvan Kovacs a avut per total o prestație excelentă la meciul cu numărul 1.000 din istoria Campionatului Mondial, în care Japonia i-a administrat o adevărată corecție Tunisiei, scor 4-0.
Centralul român a gestionat bine o situație controversată din debutul jocului, dar și restul evenimentelor importante care au avut loc pe parcursul celor 90 de minute.
Istvan Kovacs, desființat de suporterii Japoniei
Istvan Kovacs a condus în premieră un meci la Cupa Mondială, însă arbitrul român nu a scăpat nici de această dată de criticile venite din partea suporterilor.
Chiar dacă Japonia s-a impus clar, suporterii niponi l-au desființat pe centralul din Carei.
„Istvan Kovacs – vă rugăm, concediați-l” ; „Mă gândeam, ‘Am mai văzut acest arbitru înainte’ și, ce să vezi, este tipul ăla, Istvan Kovacs. Nu e de mirare că am crezut că a fost un dezastru total” ; „Ce rușine de arbitru! Istvan Kovacs! Nedrept față de Japonia pentru atâtea faulturi nepenalizate!”, au scris japonezii pe social media.
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