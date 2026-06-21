Cele mai dure reacții, după debutul lui Istvan Kovacs la Cupa Mondială: „Concediați-l”

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Centralul român a gestionat bine o situație controversată din debutul jocului, dar și restul evenimentelor importante care au avut loc pe parcursul celor 90 de minute.

Istvan Kovacs, desființat de suporterii Japoniei

Istvan Kovacs a condus în premieră un meci la Cupa Mondială, însă arbitrul român nu a scăpat nici de această dată de criticile venite din partea suporterilor.

Chiar dacă Japonia s-a impus clar, suporterii niponi l-au desființat pe centralul din Carei.

„Istvan Kovacs – vă rugăm, concediați-l” ; „Mă gândeam, ‘Am mai văzut acest arbitru înainte’ și, ce să vezi, este tipul ăla, Istvan Kovacs. Nu e de mirare că am crezut că a fost un dezastru total” ; „Ce rușine de arbitru! Istvan Kovacs! Nedrept față de Japonia pentru atâtea faulturi nepenalizate!”, au scris japonezii pe social media.