Moment controversat în startul meciului istoric arbitrat de Istvan Kovacs la Mondial. Japonia a cerut penalty

A fost un moment controversat în startul meciului arbitrat de Istvan Kovacs la Campionatul Mondial. Arbitrul român a fost delegat la duelul dintre Tunisia şi Japonia, care e în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Partida este cea cu numărul 1000 de la Mondiale, iar Istvan Kovacs a avut privilegiul de a o arbitra. Duelul se dispută în Mexic, la Monterrey.
Moment controversat în startul meciului istoric arbitrat de Istvan Kovacs la Mondial
Istvan Kovacs nu a avut parte de linişte, la primul său meci arbitrat la Campionatul Mondial. Încă din minutul doi, Japonia a cerut penalty, însă arbitrul român a rămas ferm pe poziţii.
Concret, în startul partidei de la Monterrey, Ayase Ueda a căzut în interiorul careului, după un duel cu Ellyes Skhiri. Mijlocaşul tunisienilor l-a lovit uşor peste picioare pe adversarul său, însă Istvan Kovacs nu a dictat penalty.
Japonezii au cerut lovitura de pedeapsă, selecţionerul Hajime Moriyasu fiind vizibil nemulţumit la marginea terenului. Agesta gesticula către Istvan Kovacs, care însă nu a fost chemat de cei din camera VAR să revadă faza.
Japonia a deschis scorul două minute mai târziu. Keito Nakamura i-a pasat în faţa porţii lui Daichi Kamada, acesta reuşind să marcheze. Mijlocaşul lui Crystal Palace a punctat şi în duelul din prima rundă a grupei, încheiat la egalitate cu Olanda, scor 2-2.
Istvan Kovacs, aflat pentru a doua oară după ediţia din 2022 în lotul arbitrilor pentru Mondial, a primit prima delegare în calitate de „central” la cea mai importantă competiţie din lume. Meciul dintre Tunisia şi Japonia este partida cu numărul 1.000 din istoria CM.
Odată cu această delegare, Istvan Kovacs a devenit primul arbitru român, de la Ioan Igna în 1986, care conduce o partidă la Cupa Mondială. În urmă cu patru decenii, Igna a arbitrat duelurile RFG – Scoţia, în faza grupelor, şi Brazilia – Franţa, sfert de finală.
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