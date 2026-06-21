Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Moment controversat în startul meciului istoric arbitrat de Istvan Kovacs la Mondial. Japonia a cerut penalty

Moment controversat în startul meciului istoric arbitrat de Istvan Kovacs la Mondial. Japonia a cerut penalty

Viviana Moraru Publicat: 21 iunie 2026, 7:30

Comentarii
Moment controversat în startul meciului istoric arbitrat de Istvan Kovacs la Mondial. Japonia a cerut penalty

Istvan Kovacs, în Tunisia - Japonia / Antena 1

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

A fost un moment controversat în startul meciului arbitrat de Istvan Kovacs la Campionatul Mondial. Arbitrul român a fost delegat la duelul dintre Tunisia şi Japonia, care e în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida este cea cu numărul 1000 de la Mondiale, iar Istvan Kovacs a avut privilegiul de a o arbitra. Duelul se dispută în Mexic, la Monterrey.

Moment controversat în startul meciului istoric arbitrat de Istvan Kovacs la Mondial

Istvan Kovacs nu a avut parte de linişte, la primul său meci arbitrat la Campionatul Mondial. Încă din minutul doi, Japonia a cerut penalty, însă arbitrul român a rămas ferm pe poziţii.

Concret, în startul partidei de la Monterrey, Ayase Ueda a căzut în interiorul careului, după un duel cu Ellyes Skhiri. Mijlocaşul tunisienilor l-a lovit uşor peste picioare pe adversarul său, însă Istvan Kovacs nu a dictat penalty.

Japonezii au cerut lovitura de pedeapsă, selecţionerul Hajime Moriyasu fiind vizibil nemulţumit la marginea terenului. Agesta gesticula către Istvan Kovacs, care însă nu a fost chemat de cei din camera VAR să revadă faza.

Reclamă
Reclamă

Japonia a deschis scorul două minute mai târziu. Keito Nakamura i-a pasat în faţa porţii lui Daichi Kamada, acesta reuşind să marcheze. Mijlocaşul lui Crystal Palace a punctat şi în duelul din prima rundă a grupei, încheiat la egalitate cu Olanda, scor 2-2.

Istvan Kovacs, aflat pentru a doua oară după ediţia din 2022 în lotul arbitrilor pentru Mondial, a primit prima delegare în calitate de „central” la cea mai importantă competiţie din lume. Meciul dintre Tunisia şi Japonia este partida cu numărul 1.000 din istoria CM.

Odată cu această delegare, Istvan Kovacs a devenit primul arbitru român, de la Ioan Igna în 1986, care conduce o partidă la Cupa Mondială. În urmă cu patru decenii, Igna a arbitrat duelurile RFG – Scoţia, în faza grupelor, şi Brazilia – Franţa, sfert de finală.

Experiment Observator. Cât te costă să faci piaţa într-un oraş de provincie, comparativ cu BucureştiulExperiment Observator. Cât te costă să faci piaţa într-un oraş de provincie, comparativ cu Bucureştiul
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi surpriza neplăcută a Cupei Mondiale?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât costă porumbul fiert, la început de sezon. Preţurile, aşteptate să scadă zilele următoare
Observator
Cât costă porumbul fiert, la început de sezon. Preţurile, aşteptate să scadă zilele următoare
Câți bani ia Chivu de la Inter! Suma e colosală și noul contract l-a dus direct în topul antrenorilor din Italia
Fanatik.ro
Câți bani ia Chivu de la Inter! Suma e colosală și noul contract l-a dus direct în topul antrenorilor din Italia
7:00

EXCLUSIVMicky vanMicky van de Ven, mesaj pentru Radu Drăguşin direct de la Cupa Mondială: “Să se bucure de vacanţă”
6:38

VIDEORecord impresionant la Campionatul Mondial. Ce a reuşit portarul-erou al statului Curacao, după remiza cu Ecuador
6:30

Programul zilei a 11-a de la Campionatul Mondial. Meciurile transmise pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY
6:15

LIVE VIDEOTunisia – Japonia 0-1, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Istvan Kovacs, la centru. Deschidere rapidă de scor
4:55

VIDEOEcuador – Curacao 0-0. Meci spectaculos la Kansas. Punct istoric pentru Curacao
3:52

Continuă emoţiile pentru Brazilia! Raphinha, out pentru meciul cu Scoţia de la Cupa Mondială. Verdictul medicilor
Vezi toate știrile
1 Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic 2 Răsturnare de situație. Ce se întâmplă, de fapt, cu Denis Drăguș. Gigi Becali l-a anunţat ca şi transferat la FCSB 3 Gigi Becali pregătește o schimbare majoră la FCSB. Titular surpriză anunțat: „E foarte bun. Jucăm cu el” 4 Daniel Oprița a făcut anunțul! O echipă din Liga a 2-a atacă promovarea cu un buget uriaș: „Șapte milioane de euro!” 5 Fostul jucător al lui Real Madrid a suferit un infarct, la numai 40 de ani! A fost operat de urgenţă după meci 6 Scandal uriaș la Cupa Mondială! Algeria a făcut plângere la FIFA din cauza lui Lionel Messi
Citește și
Cele mai citite
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB