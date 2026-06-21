Moment controversat în startul meciului istoric arbitrat de Istvan Kovacs la Mondial. Japonia a cerut penalty

A fost un moment controversat în startul meciului arbitrat de Istvan Kovacs la Campionatul Mondial. Arbitrul român a fost delegat la duelul dintre Tunisia şi Japonia, care e în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Partida este cea cu numărul 1000 de la Mondiale, iar Istvan Kovacs a avut privilegiul de a o arbitra. Duelul se dispută în Mexic, la Monterrey.

Moment controversat în startul meciului istoric arbitrat de Istvan Kovacs la Mondial

Istvan Kovacs nu a avut parte de linişte, la primul său meci arbitrat la Campionatul Mondial. Încă din minutul doi, Japonia a cerut penalty, însă arbitrul român a rămas ferm pe poziţii.

Concret, în startul partidei de la Monterrey, Ayase Ueda a căzut în interiorul careului, după un duel cu Ellyes Skhiri. Mijlocaşul tunisienilor l-a lovit uşor peste picioare pe adversarul său, însă Istvan Kovacs nu a dictat penalty.

Japonezii au cerut lovitura de pedeapsă, selecţionerul Hajime Moriyasu fiind vizibil nemulţumit la marginea terenului. Agesta gesticula către Istvan Kovacs, care însă nu a fost chemat de cei din camera VAR să revadă faza.