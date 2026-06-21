Istvan Kovacs, lăudat după prestația din Tunisia – Japonia 0-4: „Are șanse foarte mari să arbitreze finala”

Istvan Kovacs s-a aflat la centrul partidei dintre Tunisia și Japonia, scor 0-4, acesta fiind primul meci din carieră pentru centralul român la Campionatul Mondial.

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După ce a fost rezervă de opt ori la Mondialul din 2022, arbitrul a impresionat prin prestația solidă de la acest joc și a fost lăudat la scenă deschisă de Ionel Dănciulescu.

Istvan Kovacs, prestație solidă în Tunisia – Japonia 0-4

Istvan Kovacs nu a avut parte de un meci ușor, însă centralul român a luat o decizie curajoasă și importantă încă din debutul partidei, când a decis să nu acorde lovitură de la 11 metri în favoarea Japoniei.

Ionel Dănciulescu este de părere că delegarea sa la meciul 1.000 de la Cupa Mondială nu a fost întâmplătoare și consideră că acesta are mari șanse să arbitreze finala de la Mondial.

„Cred că delegarea lui Istvan Kovacs nu a fost întâmplătoare (n.r. la meciul 1.000 din istoria CM), Collina i-a dat expres meciul respectiv pentru că el vine după o perioadă foarte bună. E un arbitru care a fost la cele 3 finale din Europa.