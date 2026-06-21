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Istvan Kovacs, lăudat după prestația din Tunisia – Japonia 0-4: „Are șanse foarte mari să arbitreze finala”

Daniel Işvanca Publicat: 21 iunie 2026, 10:50

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Istvan Kovacs, lăudat după prestația din Tunisia – Japonia 0-4: Are șanse foarte mari să arbitreze finala”

Istvan Kovacs/ Profimedia

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Istvan Kovacs s-a aflat la centrul partidei dintre Tunisia și Japonia, scor 0-4, acesta fiind primul meci din carieră pentru centralul român la Campionatul Mondial.

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După ce a fost rezervă de opt ori la Mondialul din 2022, arbitrul a impresionat prin prestația solidă de la acest joc și a fost lăudat la scenă deschisă de Ionel Dănciulescu.

Istvan Kovacs, prestație solidă în Tunisia – Japonia 0-4

Istvan Kovacs nu a avut parte de un meci ușor, însă centralul român a luat o decizie curajoasă și importantă încă din debutul partidei, când a decis să nu acorde lovitură de la 11 metri în favoarea Japoniei.

Ionel Dănciulescu este de părere că delegarea sa la meciul 1.000 de la Cupa Mondială nu a fost întâmplătoare și consideră că acesta are mari șanse să arbitreze finala de la Mondial.

„Cred că delegarea lui Istvan Kovacs nu a fost întâmplătoare (n.r. la meciul 1.000 din istoria CM), Collina i-a dat expres meciul respectiv pentru că el vine după o perioadă foarte bună. E un arbitru care a fost la cele 3 finale din Europa.

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Eu cred că, dacă va arbitra încă un meci în fazele superioare ale competiției, are șanse foarte mari să arbitreze finala Campionatul Mondial. Totul depinde numai de el. El este eligibil pentru a arbitra finala, România nu e acolo. E un lucru fantastic pentru el, pentru fotbalul românesc. Așa mai ieșim și noi un pic în evidență”, a declarat Ionel Dănciulescu, potrivit digisport.ro.

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