Columbia – RD Congo LIVE VIDEO (05:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Naționala lui James Rodriguez luptă pentru calificare

Meciul Columbia – RD Congo este în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY de la ora 05:00. Partida contează pentru etapa cu numărul 2 a Grupei K de la Campionatul Mondial.
În primul meci jucat la turneul final, Columbia a învins Uzbekistanul cu scorul de 3-1. De cealaltă parte, RD Congo a obținut un rezultat de egalitate cu Portugalia, scor 1-1.
LIVE VIDEO | Columbia – RD Congo (05:00, Antena 1 și AntenaPLAY)
Echipele de start:
Columbia (4-3-3): C. Vargas – Munoz, D. Sanchez, Lucumi, Mojica – Puerta, Lerma, Arias – J. Rodriguez, L. Suarez, L. Diaz
Rezerve: Montero, Ospina, Arias, Campaz, Carrascal, Castano, Cordoba, Ditta, Gomez, Hernandez, Machado, Mina, Portilla, Quintero, Rios
Selecționer: Lorenzo Nestor
RD Congo (5-3-2): Mpasi-Nzau – Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku – Mukau, Moutoussamy, Kayembe – Wissa, Bakambu
Rezerve: Epolo, Fayulu, Banza, Batubinsika, Bongonda, Cipenga, Elia, Kakuta, Kalulu, Kayembe, Mayele, Mbuku, Pickel, Sadiki, Tshibola
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