Columbia – RD Congo LIVE VIDEO (05:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Naționala lui James Rodriguez luptă pentru calificare

Meciul Columbia – RD Congo este în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY de la ora 05:00. Partida contează pentru etapa cu numărul 2 a Grupei K de la Campionatul Mondial.

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În primul meci jucat la turneul final, Columbia a învins Uzbekistanul cu scorul de 3-1. De cealaltă parte, RD Congo a obținut un rezultat de egalitate cu Portugalia, scor 1-1.

LIVE VIDEO | Columbia – RD Congo (05:00, Antena 1 și AntenaPLAY)

Echipele de start:

Columbia (4-3-3): C. Vargas – Munoz, D. Sanchez, Lucumi, Mojica – Puerta, Lerma, Arias – J. Rodriguez, L. Suarez, L. Diaz

Rezerve: Montero, Ospina, Arias, Campaz, Carrascal, Castano, Cordoba, Ditta, Gomez, Hernandez, Machado, Mina, Portilla, Quintero, Rios