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Depăşit de Leo Messi în clasamentul marcatorilor de la Cupa Mondială, Miroslav Klose a oferit declaraţia serii

Mihai Alecu Publicat: 22 iunie 2026, 23:45

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Depăşit de Leo Messi în clasamentul marcatorilor de la Cupa Mondială, Miroslav Klose a oferit declaraţia serii

Ce a spus Miroslav Klose după ce Leo Messi l-a depăşit în clasamentul marcatorilor. Foto: Profimedia

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Pentru Miroslav Klose, recordul pierdut în fața lui Lionel Messi nu a reprezentat un motiv de frustrare. Fostul atacant german a reacționat imediat după ce starul Argentinei a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale și a avut doar cuvinte de apreciere pentru performanța sud-americanului.

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Messi a ajuns la 18 goluri înscrise la turneele finale, după dubla reușită în victoria Argentinei cu Austria, scor 2-0, la Cupa Mondială din 2026. Astfel, campionul mondial a depășit recordul de 16 goluri stabilit de Klose și a devenit lider solitar în clasamentul all-time al marcatorilor de la Mondiale.

Cum a comentat Miroslav Klose după ce a fost depăşit de Leo Messi în clasamentul marcatorilor de la Cupa Mondială

Întrebat despre această bornă istorică, Miroslav Klose a declarat că nu are niciun regret și a subliniat că Lionel Messi merită pe deplin această performanță. Germanul a precizat că argentinianul este un fotbalist excepțional și că era doar o chestiune de timp până când recordul său avea să fie depășit.

”Lionel Messi este, pentru mine, cel mai bun fotbalist din toate timpurile. Felicitări, campionule!”, a spus Miroslav Klose, citat de AS.

Performanța lui Messi vine la aproape 12 ani după ce Klose stabilise precedentul record. Germanul l-a depășit pe Ronaldo Nazario în 2014, când a ajuns la 16 goluri marcate la Cupele Mondiale disputate între 2002 și 2014.

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Cum arată clasamentul celor mai buni marcatori din istoria Cupei Mondiale

La rândul său, Messi a continuat să impresioneze la 38 de ani, iar actuala ediție a turneului reprezintă a șasea sa participare la un Campionat Mondial. Argentinianul a egalat inițial recordul lui Klose printr-un hat-trick reușit împotriva Algeriei, înainte de a deveni lider absolut după partida cu Austria.

Topul celor mai buni marcatori din istoria Cupei Mondiale

  1. Lionel Messi (Argentina) – 18 goluri în 28 de meciuri
  2. Miroslav Klose (Germania) – 16 goluri în 24 de meciuri
  3. Ronaldo (Brazilia) – 15 goluri în 19 meciuri
  4. Gerd Muller (Germania) – 14 goluri în 13 meciuri
  5. Kylian Mbappe (Franța) – 14 goluri în 15 meciuri
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