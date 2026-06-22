Depăşit de Leo Messi în clasamentul marcatorilor de la Cupa Mondială, Miroslav Klose a oferit declaraţia serii

Ce a spus Miroslav Klose după ce Leo Messi l-a depăşit în clasamentul marcatorilor. Foto: Profimedia

Pentru Miroslav Klose, recordul pierdut în fața lui Lionel Messi nu a reprezentat un motiv de frustrare. Fostul atacant german a reacționat imediat după ce starul Argentinei a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale și a avut doar cuvinte de apreciere pentru performanța sud-americanului.

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Messi a ajuns la 18 goluri înscrise la turneele finale, după dubla reușită în victoria Argentinei cu Austria, scor 2-0, la Cupa Mondială din 2026. Astfel, campionul mondial a depășit recordul de 16 goluri stabilit de Klose și a devenit lider solitar în clasamentul all-time al marcatorilor de la Mondiale.

Cum a comentat Miroslav Klose după ce a fost depăşit de Leo Messi în clasamentul marcatorilor de la Cupa Mondială

Întrebat despre această bornă istorică, Miroslav Klose a declarat că nu are niciun regret și a subliniat că Lionel Messi merită pe deplin această performanță. Germanul a precizat că argentinianul este un fotbalist excepțional și că era doar o chestiune de timp până când recordul său avea să fie depășit.

”Lionel Messi este, pentru mine, cel mai bun fotbalist din toate timpurile. Felicitări, campionule!”, a spus Miroslav Klose, citat de AS.

Performanța lui Messi vine la aproape 12 ani după ce Klose stabilise precedentul record. Germanul l-a depășit pe Ronaldo Nazario în 2014, când a ajuns la 16 goluri marcate la Cupele Mondiale disputate între 2002 și 2014.