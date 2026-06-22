Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Ce s-a întâmplat când Shakira a apărut în direct la meciul Argentina – Austria, unde Messi a scris istorie la Cupa Mondială
VIDEO

Ce s-a întâmplat când Shakira a apărut în direct la meciul Argentina – Austria, unde Messi a scris istorie la Cupa Mondială

Mihai Alecu Publicat: 22 iunie 2026, 21:48

Comentarii
Ce s-a întâmplat când Shakira a apărut în direct la meciul Argentina – Austria, unde Messi a scris istorie la Cupa Mondială

Shakira a mers la Cupa Mondială 2026. Foto: Captură @ Antena 1

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Duelul dintre Argentina şi Austria, de la Cupa Mondială 2026, disputat la Dallas, a adus un moment istoric, asta după ce Leo Messi a punctat şi a devenit cel mai mare marcator din istoria turneelor finale, confruntare ce a fost văzută pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La acest eveniment a participat şi Shakira, celebra artistă internaţională care a avut legături strânse cu lumea fotbalului de-a lungul timpului.

Shakira, ovaţionată la scenă deschisă la meciul dintre Argentina şi Austria

În repriza secundă, regizorul transmisiunii a arătat-o de două ori pe celebra cântăreaţă. Prima dată era alături de fiul ei, care părea că nu are stare, iar a doua oară, la doar câteva minute, era singură, şi a avut astfel oportunitatea să salute oamenii care se află pe stadion, dar şi la TV.

Columbianca a zâmbit şi a făcut cu mâna, iar fanii de pe arena din Dallas au fost extrem de încântaţi şi au ovaţionat-o pe aceasta la scenă deschisă. De altfel, Shakira a fost mereu apreciată de microbişti, asta după ce a făcut imnul Cupei Mondiale din 2010, “Waka Waka”, având şi o melodie oficială pentru competiţia din acest an, “Dai Dai”.

Care este relaţia actuală dintre Shakira şi Gerrard Pique

Povestea de dragoste dintre Shakira și Gerard Pique a început în 2010, în timpul filmărilor pentru videoclipul piesei „Waka Waka (This Time for Africa)”, imnul Cupei Mondiale din Africa de Sud. Artista columbiană și fundașul spaniol au devenit unul dintre cele mai mediatizate cupluri din lume, iar relația lor a fost oficializată în anul următor. Cei doi au format un cuplu timp de peste un deceniu, fiind adesea prezenți împreună la evenimente importante și împărțindu-și viața între muzică și fotbal.

Reclamă
Reclamă

Din relația lor s-au născut doi băieți, Milan, în 2013, și Sasha, în 2015. De-a lungul anilor, Shakira și Pique au declarat în repetate rânduri că familia reprezintă prioritatea lor principală. Chiar și după despărțirea anunțată în 2022, cei doi au încercat să păstreze un climat cât mai echilibrat pentru copii, evitând expunerea excesivă a acestora în spațiul public.

În prezent, Shakira și Gerard Pique nu mai formează un cuplu, însă mențin o relație bazată pe responsabilitățile de părinți. Deși separarea lor a fost intens comentată și au existat tensiuni în perioada imediat următoare, ambii și-au concentrat atenția asupra creșterii celor doi fii. Potrivit apropiaților și declarațiilor făcute de-a lungul timpului, comunicarea dintre cei doi s-a stabilizat, iar co-parentingul rămâne principalul obiectiv al fostului cuplu.

32 de şoferi prinşi de e-SIGUR au minţit că soţia era la volan. Acum, riscă închisoarea32 de şoferi prinşi de e-SIGUR au minţit că soţia era la volan. Acum, riscă închisoarea
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Merită Istvan Kovacs să arbitreze finala Cupei Mondiale?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia Ministerului Educaţiei după ce o elevă a prezis pe TikTok subiectele la Evaluarea Naţională
Observator
Reacţia Ministerului Educaţiei după ce o elevă a prezis pe TikTok subiectele la Evaluarea Naţională
Edi Iordănescu a răspuns la oferta grecilor de la Levadiakos. Exclusiv
Fanatik.ro
Edi Iordănescu a răspuns la oferta grecilor de la Levadiakos. Exclusiv
21:32

“Nu e de pe pământ”. Gigi Becali, impresionat de Lionel Messi. Ce favorită are la Mondial: “Am făcut pariu cu Şumudică”
21:19

VIDEOLionel Messi a mai egalat un record fabulos, după ce a devenit golgheterul Mondialului. Cifre fabuloase
21:13

Presa din Argentina exultă după ce Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale: “Abia a început!”
21:00

Irina Begu, victorie dramatică în primul tur la WTA Bad Homburg! A învins o legendă a tenisului în aproape trei ore
20:45

LIVE VIDEOArgentina – Austria 1-0, ACUM, pe Antena 1, AntenaPLAY. Messi ratează penalty, dar îşi ia revanşa şi scrie istorie
20:41

VIDEOLionel Messi este UNIC! Argentinianul a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, în direct pe AntenaPLAY
Vezi toate știrile
1 Transfer pregătit de Universitatea Craiova. O nouă mutare de Liga Campionilor 2 Denis Drăguş, liber spre FCSB. Anunţul din Turcia care îi dă speranţe lui Gigi Becali 3 Moment controversat în startul meciului istoric arbitrat de Istvan Kovacs la Mondial. Japonia a cerut penalty 4 Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic 5 Suma cu care s-a ales Istvan Kovacs după ce a arbitrat meciul 1.000 din istoria Cupei Mondiale 6 Leo Messi, negocieri pentru revenirea în tricoul Barcelonei! Totul s-ar putea petrece după Cupa Mondială
Citește și
Cele mai citite
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB
Nuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfereNuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfere