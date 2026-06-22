Ce s-a întâmplat când Shakira a apărut în direct la meciul Argentina – Austria, unde Messi a scris istorie la Cupa Mondială

Duelul dintre Argentina şi Austria, de la Cupa Mondială 2026, disputat la Dallas, a adus un moment istoric, asta după ce Leo Messi a punctat şi a devenit cel mai mare marcator din istoria turneelor finale, confruntare ce a fost văzută pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
La acest eveniment a participat şi Shakira, celebra artistă internaţională care a avut legături strânse cu lumea fotbalului de-a lungul timpului.
Shakira, ovaţionată la scenă deschisă la meciul dintre Argentina şi Austria
În repriza secundă, regizorul transmisiunii a arătat-o de două ori pe celebra cântăreaţă. Prima dată era alături de fiul ei, care părea că nu are stare, iar a doua oară, la doar câteva minute, era singură, şi a avut astfel oportunitatea să salute oamenii care se află pe stadion, dar şi la TV.
Columbianca a zâmbit şi a făcut cu mâna, iar fanii de pe arena din Dallas au fost extrem de încântaţi şi au ovaţionat-o pe aceasta la scenă deschisă. De altfel, Shakira a fost mereu apreciată de microbişti, asta după ce a făcut imnul Cupei Mondiale din 2010, “Waka Waka”, având şi o melodie oficială pentru competiţia din acest an, “Dai Dai”.
Care este relaţia actuală dintre Shakira şi Gerrard Pique
Povestea de dragoste dintre Shakira și Gerard Pique a început în 2010, în timpul filmărilor pentru videoclipul piesei „Waka Waka (This Time for Africa)”, imnul Cupei Mondiale din Africa de Sud. Artista columbiană și fundașul spaniol au devenit unul dintre cele mai mediatizate cupluri din lume, iar relația lor a fost oficializată în anul următor. Cei doi au format un cuplu timp de peste un deceniu, fiind adesea prezenți împreună la evenimente importante și împărțindu-și viața între muzică și fotbal.
Din relația lor s-au născut doi băieți, Milan, în 2013, și Sasha, în 2015. De-a lungul anilor, Shakira și Pique au declarat în repetate rânduri că familia reprezintă prioritatea lor principală. Chiar și după despărțirea anunțată în 2022, cei doi au încercat să păstreze un climat cât mai echilibrat pentru copii, evitând expunerea excesivă a acestora în spațiul public.
În prezent, Shakira și Gerard Pique nu mai formează un cuplu, însă mențin o relație bazată pe responsabilitățile de părinți. Deși separarea lor a fost intens comentată și au existat tensiuni în perioada imediat următoare, ambii și-au concentrat atenția asupra creșterii celor doi fii. Potrivit apropiaților și declarațiilor făcute de-a lungul timpului, comunicarea dintre cei doi s-a stabilizat, iar co-parentingul rămâne principalul obiectiv al fostului cuplu.
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