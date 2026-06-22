Argentina – Austria, 20:00, LIVE VIDEO (Antena 1, AntenaPLAY). Naţionala lui Messi, cel mai tare duel din grupă

Meciul Argentina – Austria e în direct, de la ora 20:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. După victoria cu 3-0 cu Algeria, din prima etapă, cu hattrick-ul lui Lionel Messi (38 de ani), campioana mondială are cel mai tare duel din faza grupelor de la FIFA World Cup 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena.
Austria a câştigat şi ea primul meci din grupă, cu 3-1, contra Iordaniei. Duelul dintre Argentina şi Austria pare să fie unul pentru primul loc în grupa J de la Mondial.
Argentina – Austria, 20:00, LIVE VIDEO
Echipe probabile:
Argentina (4-3-3): Emiliano Martinez – Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina – De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez – Almada, Lautaro Martinez, Messi
Selecționer: Lionel Scaloni
Austria (4-2-3-1): A. Schlager – Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene – Seiwald, X. Schlager – Schmid, Chukwuemeka, Sabitzer – Kalajdzic
Selecționer: Ralf Rangnick
Arbitru: Amin Omar
Stadion: AT&T Stadium (Dallas)
Lotul Argentinei la Campionatul Mondial
Portari: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Marseille), Juan Musso (Atletico de Madrid)
Fundași: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atletico de Madrid), Nicolas Otamendi (Benfica), Cristian Romero (Tottenham), Leonardo Balerdi (Marseille), Lisandro Martinez (Manchester United), Nicolas Tagliafico (Lyon), Facundo Medina (Marseille)
Mijlocași: Valentin Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Nico Paz (Como), Enzo Fernandez (Chelsea), Leandro Paredes (Boca Juniors), Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolas Gonzalez (Atletico de Madrid), Giuliano Simeone (Atletico de Madrid), Thiago Almada (Atletico de Madrid)
Atacanți: Lionel Messi (Inter Miami), Julian Alvarez (Atletico de Madrid), Lautaro Martinez (Inter Milano), și Flaco Lopez (Palmeiras)
Lotul Austriei la Campionatul Mondial
Portari: Patrick Pentz (Brondby), Alexander Schlager (Red Bull Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen)
Fundași: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham Hotspur), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Mainz), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia)
Mijlocași: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern Munich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schopf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg)
Atacanți: Marko Arnautovic (Crvena Zvezda), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (LASK)
Cupa Mondială, Grupa J, program complet
- Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
17 iunie, ora 4:00 – Argentina – Algeria 3-0. Detalii AICI.
16 iunie, ora 7:00 – Austria – Iordania 3-1. Detalii AICI.
22 iunie, ora 20:00 – Argentina – Austria (Antena 1 şi AntenaPLAY)
23 iunie, ora 6:00 – Iordania – Algeria (Antena 1 şi AntenaPLAY)
28 iunie, ora 5:00 – Algeria – Austria (Antena 1 şi AntenaPLAY)
28 iunie, ora 5:00 – Iordania – Argentina (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
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