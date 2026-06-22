Argentina – Austria, 20:00, LIVE VIDEO (Antena 1, AntenaPLAY). Naţionala lui Messi, cel mai tare duel din grupă

Meciul Argentina – Austria e în direct, de la ora 20:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. După victoria cu 3-0 cu Algeria, din prima etapă, cu hattrick-ul lui Lionel Messi (38 de ani), campioana mondială are cel mai tare duel din faza grupelor de la FIFA World Cup 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena.

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Austria a câştigat şi ea primul meci din grupă, cu 3-1, contra Iordaniei. Duelul dintre Argentina şi Austria pare să fie unul pentru primul loc în grupa J de la Mondial.

Argentina – Austria, 20:00, LIVE VIDEO

Echipe probabile:

Argentina (4-3-3): Emiliano Martinez – Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina – De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez – Almada, Lautaro Martinez, Messi

Selecționer: Lionel Scaloni

Austria (4-2-3-1): A. Schlager – Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene – Seiwald, X. Schlager – Schmid, Chukwuemeka, Sabitzer – Kalajdzic

Selecționer: Ralf Rangnick