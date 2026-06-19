Gianni Infantino a parcurs 20.000 km într-o săptămână cu avionul privat

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Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a asistat la zece meciuri de la începutul Cupei Mondiale. Această hiperactivitate este de remarcat având în vedere distanţele foarte mari parcurse în Statele Unite, Canada şi Mexic, mai ales că se deplasează cu un avion privat extrem de poluant, relatează L’Equipe.

În timp, acest lucru a devenit un ritual la începutul meciurilor din Cupa Mondială. În jurul minutului 10, Gianni Infantino şi câţiva dintre colaboratorii săi de la FIFA – printre care se numără campionul mondial din 1998, Youri Djorkaeff, sau fostul fundaş portughez Pepe – apar pe ecran, aşezaţi în tribuna prezidenţială. Gestul pare nesemnificativ pentru omnipotentul conducător al fotbalului mondial, dacă nu luăm în calcul distanţele care separă stadioanele.

Gianni Infantino a parcurs 20 . 000 km într -o s ăptăm ân ă cu avionul privat

În primele şapte zile de competiţie, elveţianul de origine italiană şi libaneză a parcurs astfel aproape 19 200 de kilometri la bordul avionului său privat pus la dispoziţie de Qatar Airways, unul dintre sponsorii competiţiei. Mai exact, Infantino a fost văzut la meciul Mexic-Africa de Sud din Mexico, apoi la Coreea de Sud-Cehia din Guadalajara pe 11 iunie; la Statele Unite-Paraguay din Los Angeles pe 12 iunie; la Qatar-Elveţia din San Francisco, apoi la Australia-Turcia din Vancouver pe 13 iunie; la Belgia-Egipt din Seattle, apoi la Iran-Noua Zeelandă din Los Angeles pe 15 iunie; meciul Argentina – Algeria la Kansas City pe 16 iunie; meciul Portugalia – Republica Democratică Congo la Houston, urmat de meciul Uzbekistan – Columbia la Mexico pe 17 iunie.

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Cei mai atenţi vor fi remarcat, în mijlocul acestei liste greu de digerat, absenţa menţiunii datei de 14 iunie. Înseamnă oare că Infantino şi-a luat o pauză? Nici vorbă, întrucât şeful FIFA şi-a acordat o escapadă la Miami, în cadrul unui summit executiv la care a participat după ce a venit de la Vancouver.