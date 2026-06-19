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Gianni Infantino a parcurs 20.000 km într-o săptămână cu avionul privat

Dan Roșu Publicat: 19 iunie 2026, 8:20

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Gianni Infantino a parcurs 20.000 km într-o săptămână cu avionul privat

Gianni Infantino - Getty Images

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Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a asistat la zece meciuri de la începutul Cupei Mondiale. Această hiperactivitate este de remarcat având în vedere distanţele foarte mari parcurse în Statele Unite, Canada şi Mexic, mai ales se deplasează cu un avion privat extrem de poluant, relatează L’Equipe.

În timp, acest lucru a devenit un ritual la începutul meciurilor din Cupa Mondială. În jurul minutului 10, Gianni Infantino şi câţiva dintre colaboratorii săi de la FIFA printre care se numără campionul mondial din 1998, Youri Djorkaeff, sau fostul fundaş portughez Pepe – apar pe ecran, aşezaţi în tribuna prezidenţială. Gestul pare nesemnificativ pentru omnipotentul conducător al fotbalului mondial, dacă nu luăm în calcul distanţele care separă stadioanele.

Gianni Infantino a parcurs 20.000 km într-o săptămână cu avionul privat

În primele şapte zile de competiţie, elveţianul de origine italiană şi libaneză a parcurs astfel aproape 19 200 de kilometri la bordul avionului său privat pus la dispoziţie de Qatar Airways, unul dintre sponsorii competiţiei. Mai exact, Infantino a fost văzut la meciul Mexic-Africa de Sud din Mexico, apoi la Coreea de Sud-Cehia din Guadalajara pe 11 iunie; la Statele Unite-Paraguay din Los Angeles pe 12 iunie; la Qatar-Elveţia din San Francisco, apoi la Australia-Turcia din Vancouver pe 13 iunie; la Belgia-Egipt din Seattle, apoi la Iran-Noua Zeelandă din Los Angeles pe 15 iunie; meciul Argentina – Algeria la Kansas City pe 16 iunie; meciul PortugaliaRepublica Democratică Congo la Houston, urmat de meciul Uzbekistan – Columbia la Mexico pe 17 iunie.

Bilanţul mediu anual al unui francez atinsîn 3 ore de zbor

Cei mai atenţi vor fi remarcat, în mijlocul acestei liste greu de digerat, absenţa menţiunii datei de 14 iunie. Înseamnă oare Infantino şi-a luat o pauză? Nici vorbă, întrucât şeful FIFA şi-a acordat o escapadă la Miami, în cadrul unui summit executiv la care a participat după ce a venit de la Vancouver.

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Călătoria dus-întors între sud-vestul Canadei şi Florida – Infantino s-a deplasat apoi la Seattle, în apropierea oraşului canadian – reprezintă, la rândul său, 9 000 de kilometri în linie dreaptă. Această frenezie aeriană nu este, evident, fără consecinţe pentru mediu.

„Dacă îşi menţine ritmul de două meciuri pe zi, aceasta va reprezenta între 300 şi 500 de tone de CO₂, şi chiar între 700 şi 900 de tone dacă luăm în calcul efectul altitudinii (faimoasele urme de condensare)”, explică Alexis Normand, fondatorul Greenly, o firmă de consultanţă în domeniul mediului, şi autorul unui studiu pe această temă. Pentru comparaţie, aceasta reprezintă amprenta de carbon a 55 de francezi pe parcursul unui an întreg.”

„O călătorie cu avionul privat nu este comparabilă cu un zbor obişnuit, unde există un «efect de autobuz» deoarece pasagerii sunt mai numeroşi”, continuă consultantul.

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În medie, se estimează o persoană care călătoreşte cu avionul privat emite 4 tone de CO² pe oră de zbor, adică amprenta de carbon medie a unui locuitor al planetei pe un an.” În Franţa, amprenta de carbon medie pe locuitor se ridică la 12 tone pe an, un total atins de Infantino doar pe traseul dintre Seattle şi Los Angeles, pe 15 iunie.

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