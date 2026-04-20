Video Imagini spectaculoase din Atlanta, oraşul care va găzdui 8 meciuri la Mondial, inclusiv semifinala World Cup!

Capitala statului Georgia, Atlanta, are o populaţie de peste 520.000 de locuitori. Stadionul din Atlanta, care va găzdui 8 meciuri de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026, inclusiv una dintre semifinale, are o capacitate de 75.000 de locuitori.

Noul stadion din Atlanta, inaugurat în 2017, va fi gazda a 5 meciuri din faza grupelor, a unui partide din şaisprezecimi, a uneia din optimile de finală şi a uneia dintre cele două semifinale ale Campionatului Mondial de Fotbal din acest an. Spania, una dintre favoritele de la Mondial, va juca pe stadionul din Atlanta meciurile cu Capul Verde şi cu Arabia Saudită, din faza grupelor.

Pe lângă faptul că e capitala statului Georgia, Atlanta e şi cel mai populat oraş din acest stat. E pe locul 36 în clasamentul celor mai mari oraşe din Statele Unite.

