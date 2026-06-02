David Matei, în al nouălea cer după debutul la echipa națională! Ce i-a transmis Gică Hagi înainte să intre pe teren

David Matei a fost unul dintre cei patru jucători debutați de Gică Hagi la revenirea pe banca echipei naționale. Puștiul-minune de la Universitatea Craiova a intrat pe teren în a doua repriză a remizei cu Georgia, scor 1-1.
Fotbalistul a fost vizibil emoționat la flash-interviu și a explicat cum a primit vestea convocării, dar și ce i-a transmis „Regele” înainte de a păși pe gazon.
David Matei: „Un vis împlinit”
David Matei a evoluat în premieră în tricoul naționalei de seniori a României, fiind convocat de selecționerul Gică Hagi pentru dubla cu Georgia și Țara Galilor.
Puștiul care a cucerit eventul cu Universitatea Craiova a explicat cât de mult l-a bucurat debutul sub tricolor și a transmis care a fost mesajul lui Gică Hagi când l-a introdus pe teren.
A fost un vis împlinit, cred că este visul oricărui copil când se apucă de fotbal să joace pentru echipa națională și astăzi mi s-a împlinit una dintre cele mai mari dorințe. Este o onoare, este cel mai mare nume pe plan fotbalistic din România, încerc să învăț cât mai multe lucruri de la el și de la colegi.
(n. r. Ce i-a spus Hagi) A încercat să mă ajute mult, ofensiv și defensiv, să am curaj, apoi când am intrat pe teren mi-a spus să fiu. Am primit vestea ca un copil care așteaptă cadoul de Crăciun, am primit-o alături de familie, sper la cât mai multe convocări”, a declarat David Matei.
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