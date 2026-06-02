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Gică Hagi i-a luat apărarea lui Marian Aioani, după gafa din Georgia – România 1-1: “Sper să înveţe”

Alex Masgras Publicat: 2 iunie 2026, 23:54

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Gică Hagi i-a luat apărarea lui Marian Aioani, după gafa din Georgia – România 1-1: Sper să înveţe

Gică Hagi, în Georgia - Romania / Sport Pictures

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Gică Hagi, selecţionerul României, l-a încurajat pe Marian Aioani, după gafa din remiza cu Georgia, scor 1-1, într-un meci care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Portarul celor de la Rapid a scăpat o minge în careu, în urma unei centrări, iar Kvilitaia a trimis balonul în poartă.

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Gafa a venit la doar câteva secunde după reluarea jocului, în primele secunde ale reprizei a doua. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi la finalul lunii martie, în meciul cu Slovacia, când Aioani a gafat tot în debutul reprizei secunde.

Gică Hagi i-a luat apărarea lui Marian Aioani, după gafa din Georgia – România 1-1: “Portarii pot face uneori greşeli”

Gică Hagi a venit la conferinţa de presă de la finalul meciului cu Georgia şi i-a luat apărarea lui Marian Aioani, portar pe care l-a avut în trecut, sub comanda sa, la Farul Constanţa. Hagi are încredere în continuare în calităţile portarului de la Rapid şi este convins că va învăţa din aceste greşeli:

“Sper ca Aioani să învețe, e un portar talentat și valoros. Portarii pot face uneori greșeli.

Noi vom juca și cu 3 fundași, și cu 4, dinamica se va schimba. Am folosit ambele sisteme, am și sisteme cu 3 fundași centrali, și apărare cu 4. O să jucăm ce e bine pentru noi.

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O să jucăm pentru suporteri, e nevoie de ei, ați văzut cum a fost la Europeanul din Germania. Trebuie să spunem tare că se poate. E nevoie de succes, cu succesul te alimentezi, te face bucuros”, a declarat Gică Hagi, la conferinţa de presă.

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