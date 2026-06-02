Georgienii au remarcat un “tricolor”, după remiza cu România: “A dezamorsat pericolul”

România a remizat cu Georgia, la Tbilisi, scor 1-1. Meciul de debut al lui Gică Hagi în noul mandat la naţională a fost în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Georgienii au tras concluziile, la finalul partidei cu “tricolorii”. Ei au remarcat un jucător al naţionalei lui Gică Hagi, anume pe Radu Drăguşin. Stopperul a fost integralist la Tbilisi.

Radu Drăguşin, remarcat de georgieni după remiza cu România

Georgienii au subliniat faptul că Radu Drăguşin a avut o intervenţie solidă în prima repriză, la ocazia lui Zivzivadze. Aceştia au transmis că fundaşul român a reuşit să îndepărteze rapid pericolul de la poarta “tricoloră”.

“Într-un meci amical, echipa națională a Georgiei a remizat cu România pe teren propriu, scor 1-1. Echipa noastră ducea lipsă de câțiva jucători de top și a fost interesant de văzut cum vor evolua jucătorii lui Sagnol fără ei.

Guram Kashia a jucat ultimul meci, al 129-lea, pentru Crusaders. Oaspeții ne-au atacat inițial și au avut o ocazie în urma pasei imprecise a lui Mamardashvili, dar șutul lui Coman a fost blocat de Kashia.