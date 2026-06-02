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Georgienii au remarcat un “tricolor”, după remiza cu România: “A dezamorsat pericolul”

Viviana Moraru Publicat: 2 iunie 2026, 23:24

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Georgienii au remarcat un tricolor, după remiza cu România: A dezamorsat pericolul

Jucătorii la finalul meciului Georgia - România 1-1/ Sport Pictures

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România a remizat cu Georgia, la Tbilisi, scor 1-1. Meciul de debut al lui Gică Hagi în noul mandat la naţională a fost în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Georgienii au tras concluziile, la finalul partidei cu “tricolorii”. Ei au remarcat un jucător al naţionalei lui Gică Hagi, anume pe Radu Drăguşin. Stopperul a fost integralist la Tbilisi.

Radu Drăguşin, remarcat de georgieni după remiza cu România

Georgienii au subliniat faptul că Radu Drăguşin a avut o intervenţie solidă în prima repriză, la ocazia lui Zivzivadze. Aceştia au transmis că fundaşul român a reuşit să îndepărteze rapid pericolul de la poarta “tricoloră”.

“Într-un meci amical, echipa națională a Georgiei a remizat cu România pe teren propriu, scor 1-1. Echipa noastră ducea lipsă de câțiva jucători de top și a fost interesant de văzut cum vor evolua jucătorii lui Sagnol fără ei.

Guram Kashia a jucat ultimul meci, al 129-lea, pentru Crusaders. Oaspeții ne-au atacat inițial și au avut o ocazie în urma pasei imprecise a lui Mamardashvili, dar șutul lui Coman a fost blocat de Kashia.

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Apoi, Mamardashvili a ieșit neconvingător din poartă, iar de data aceasta Lochoshvili ne-a salvat. De atunci, meciul a devenit egal, deși gazdele nu au reușit să țină mingea, încercând să creeze mai mult pericol individual.

Prima ocazie i-a aparținut lui Zivzivadze, care a preluat mingea de la Dragușin, a scăpat unu la unu cu portarul Aioani și nu a reușit să marcheze. Chakvetadze a fost remarcabil în echipa noastră, care a început aproape toate atacurile.

În prelungirile primei reprize, a fost unu la unu cu Aioani, dar în ultimul moment, Dragușin a dezamorsat pericolul. Giorgi s-a accidentat și a fost înlocuit de Egoiani la pauză.

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La începutul reprizei secunde, Kvilitaia a adus echipa georgiană în avantaj. Apoi, Zivzivadze a ratat o ocazie bună. La scurt timp după aceea, Munteanu a câștigat un duel aerian cu Lochoshvili și a egalat scorul.

În minutul 63, Kashia a ieșit de pe teren în aplauzele ambelor echipe prin culoarul de onoare. În cele din urmă, Egoiani a ratat ușor ținta, iar meciul s-a încheiat la egalitate”, au transmis georgienii de la kvirispalitra.ge, după Georgia – România 1-1.

Rezumatul partidei Georgia – România 1-1:

  • GEORGIA: Mamardashvili – Kashia (Beriashvili 66), Goglichidze (Gelashvili 83), Kochorashvili, Zivzivadze (Kvernadze 66), Chakvetadze (Egoyan 46), Kvilitaia (Mekvabishvili 83), Lochoshvili (Dvali 66), Mamageishvili, Azarov, Kiteishvili. SELECŢIONER: Willy Sagnol
  • ROMÂNIA: Aioani (Hindrich 63) – Coubiş (M. Ilie 63), Drăguşin, Ghiţă (Sorescu 78), Borza (Eissat 46) – Screciu (D. Matei 71), R. Marin (Cicâldău 46) – Moruţan (Al. Dobre 46), I. Hagi (T. Băluţă 63), Mihăilă (Baiaram 63) – Fl. Coman (Louis Munteanu 46). SELECŢIONER: Gheorghe Hagi
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