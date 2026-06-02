Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!

Ioan Ovidiu Sabău, fostul antrenor de la Universitatea Cluj, este foarte aproape de revenirea pe banca tehnică, după ce a bătut palma cu o echipă greu încercată în acest sezon.

Farul Constanţa a anunţat despărţirea de Flavius Stoican, antrenor care a salvat cu mari emoţii echipa de la retrogradare, în urma barajului cu Chindia Târgovişte. Formaţia de la malul mării a avut nevoie de lovituri de departajare pentru a scăpa de liga secundă.

Ioan Ovidiu Sabău a acceptat oferta de la Farul Constanţa şi revine pe banca tehnică

Pentru formaţia patronată de Gică Popescu timpul este foarte scurt, formaţiile din Liga 1 având o vacanţă scurtă, de doar 2 săptămâni, până la reluarea pregătirilor pentru noul sezon al campionatului României. Ioan Ovidiu Sabău este alesul conducătorilor de la Farul şi astfel o să revină pe banca tehnică după ce a plecat în octombrie, anul trecut, de la Universitatea Cluj.

Tehnicianul român a fost prima variantă pentru constănţeni şi negocierile au durat foarte puţin, notează Golazo. El urmează să fie prezentat în cursul de miercuri sau cel târziu joi, toate detaliile fiind puse deja la punct.

Ioan Ovidiu Sabău le-a mai pregătit pe Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, FC Timișoara, Rapid și ASA Târgu Mureș.

Negocieri eşuate în trecut între Farul şi Ioan Ovidiu Sabău

În luna aprilie, după ce Ianis Zicu şi-a dat demisia de la Farul, şefii de la Farul au negociat cu Ioan Ovidiu Sabău, iar tehnicianul a cerut 30.000 de euro salarii lunare pentru el şi stafful său, sumă care a fost considerată prea mare şi acolo s-au blocat discuţiile.