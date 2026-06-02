Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat

Fundaşul central Kennedy Boateng, cel care a evoluat în ultimii 2 ani la Dinamo, a semnat contractul cu noua echipă, asta după ce s-a aflat şi pe lista celor de la FCSB, conform declaraţiilor date chiar de Gigi Becali.
Fotbalistul din Togo urmează să evolueze în sezonul viitor în Arabia Saudită, anunţul mutării fiind făcut chiar de către agentul său.
Kennedy Boateng nu rămâne în Liga 1, chiar dacă a fost dorit de FCSB
Aventura lui Kennedy Boateng la Dinamo şi în România s-a încheiat oficial, spune impresarul jucătorului, după ce acesta a pus semnătura pe un contract cu o echipă din Arabia Saudită. Fotbalistul african pleacă astfel din Europa, continent pe care a evoluat din 2016, când a semnat pentru LASK Linz, în Austria.
„Băiatul a semnat cu o echipă din Arabia Saudită”, a spus Tony Appiah pentru Prosport.
În iarnă, Dinamo a avut o propunere concretă de transfer pentru Kennedy Boateng, din China. O echipă era gata să plătească aproximativ 500.000 de euro pentru a-l lua atunci, însă în cele din urmă Zeljko Kopic a pus piciorul în prag şi a transmis că nu vrea sub nicio formă să-l piardă pe “Boa” chiar înainte de play-off.
- 74 de meciuri a jucat Kennedy Boateng în cei 2 ani petrecuţi la Dinamo, reuşind să marcheze de 8 ori şi să ofere 2 pase decisive.
Ce spunea Gigi Becali despre Kennedy Boateng
Gigi Becali a fost întrebat dacă ar fi interesat de Kennedy Boateng şi a spus că, din informaţiile sale, jucătorul a semnat deja cu o altă formaţie. Totuşi, omul de afaceri a recunoscut că dacă ar putea l-ar transfera pe fotbalistul african şi l-a delegat pe Adrian Ilie să se intereseze de situaţia sa.
„Boateng a semnat. A semnat cu altă echipă. Așa am aflat eu. A semnat cu o echipă din străinătate. Am văzut că omul a zis că nu vrea să mai joace în România. E un jucător bun, da. Să se intereseze Adi Ilie dacă a semnat sau nu. Să vorbească cu el. Ar fi interesant”, a declarat Gigi Becali în urmă cu câteva zile.
- FCSB a găsit fundaș stânga pentru viitorul sezon. Merge în cantonament. Gigi Becali: “Fotbalist de fotbalist!”
- Greșeala „cât casa” a rebelului Higuita, care a eliminat Columbia la Mondialul din 1990
- Un mare rapidist îl face praf pe Daniel Pancu: “Ciorbă reîncălzită!”
- Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
- OFICIAL | Andres Iniesta a semnat