Se face transferul lui Lindon Emerllahu la FCSB? Fotbalistul a dat răspunsul la ofertă

Radu Constantin Publicat: 2 iunie 2026, 8:21

Lindon Emerllahu, în perioada în care evolua la CFR Cluj/ Profimedia

FCSB a început deja să-și caute jucători pentru sezonul viitor, iar Mihai Stoica a confirmat negocierile pentru transferul lui Lindon Emerllahu. Fotbalistul a dat deja răspunsul la oferta primită săptămâna trecută din partea lui Gigi Becali.

Se face transferul lui Lindon Emerllahu la FCSB? Ce anunț a făcut Mihai Stoica

Lindon Emerllahu a fost dorit de Gigi Becali încă din perioada în care evolua pentru CFR. El a fost ofertat atunci la pachet cu Louis Munteanu. Tranzacția nu s-a făcut, deoarece patronul Neluțu Varga a ținut la preț, iar Gigi Becali a oferit cinci milioane de euro pe cei doi.

Săptămâna trecută, Gigi Becali a încercat din nou transferul lui Lindon Emerllahu.

“L-am rugat pe Cernat să vorbească în Ucraina pentru că am văzut că nu face o figură extraordinară acolo, dacă putem să-l aducem noi pe Emerllahu, dar i s-a spus că este un jucător de bază și nu se pune problema. Chiar săptămâna asta am încercat”, a spus MM Stoica, potrivit Fanatik.

Lindon Emerllahu a fost transferat în iarnă la Polissya Zhytomy (Ucraina). Mijlocașul a evoluat în 13 meciuri și a marcat un gol. Pentru transferul jucătorului, CFR Cluj ar urma să încaseze aproximativ 2 milioane de euro.

Louis Munteanu, Lindon Emerllahu si Oleksandr Safronov, Ionut Viorel Coada in meciul dintre Unirea Slobozia si CFR Cluj. © FOTO:Gheorghe Fluster/SPORT PICTURES

Lindon Emerllahu are un salariu de 500.000 de euro

CFR Cluj a primi in primă fază în schimbul acestuia suma de 1,5 milioane de euro, iar fotbalistul în vârstă de 23 de ani încasează un salariu anual de 500.000 de euro, având bonusuri care îl pot duce la 600.000 de euro. Mai mult decât atât, clubul din Gruia și-a păstrat și un procent de 15% dintr-un eventual transfer. În acest context, bani încasați de CFR Cluj ar urma să crească substanțial.

