Se face transferul lui Lindon Emerllahu la FCSB? Fotbalistul a dat răspunsul la ofertă

FCSB a început deja să-și caute jucători pentru sezonul viitor, iar Mihai Stoica a confirmat negocierile pentru transferul lui Lindon Emerllahu. Fotbalistul a dat deja răspunsul la oferta primită săptămâna trecută din partea lui Gigi Becali.

Se face transferul lui Lindon Emerllahu la FCSB? Ce anunț a făcut Mihai Stoica

Lindon Emerllahu a fost dorit de Gigi Becali încă din perioada în care evolua pentru CFR. El a fost ofertat atunci la pachet cu Louis Munteanu. Tranzacția nu s-a făcut, deoarece patronul Neluțu Varga a ținut la preț, iar Gigi Becali a oferit cinci milioane de euro pe cei doi.

Săptămâna trecută, Gigi Becali a încercat din nou transferul lui Lindon Emerllahu.

“L-am rugat pe Cernat să vorbească în Ucraina pentru că am văzut că nu face o figură extraordinară acolo, dacă putem să-l aducem noi pe Emerllahu, dar i s-a spus că este un jucător de bază și nu se pune problema. Chiar săptămâna asta am încercat”, a spus MM Stoica, potrivit Fanatik.

Lindon Emerllahu a fost transferat în iarnă la Polissya Zhytomy (Ucraina). Mijlocașul a evoluat în 13 meciuri și a marcat un gol. Pentru transferul jucătorului, CFR Cluj ar urma să încaseze aproximativ 2 milioane de euro.