FCSB a găsit fundaș stânga pentru viitorul sezon. Merge în cantonament. Gigi Becali: “Fotbalist de fotbalist!”

FCSB a găsit fundaș stânga pentru viitorul sezon și merge în cantonament cu echipa. Numele adus în discuție de Gigi Becali este cel al lui Ricardo Pădurariu, fotbalist care a fost dat anul trecut sub formă de împrumut la Corvinul.
La 19 ani, fundașul a bifat 33 de apariții la Corvinul Hunedoara și a marcat trei goluri. Acum se va întoarce la FCSB și va face parte din lotul mare antrenat de Marius Baciu.
”Zice MM că avem un fundaș stânga fotbalist-fotbalist”, a spus Gigi Becali, citat de Fanatik, despre Ricardo Pădurariu.
Lăudat de antrenorul Florin Maxim
”La el nu a contat că se încadra în regula pentru Under, juca oricum la noi. Are o dezinvoltură incredibilă pentru vârsta lui. E fundașul stânga numărul 1 al ligii a doua în acest campionat.
Îmi place stilul de joc al lui Pădurariu, e ultraofensiv, dezinvolt, spontan, nu are teamă deloc, și asta îl ajută. Nu are teamă în duelurile unu contra unu, te judecă, nici nu zici că e fundaș lateral. Și are o forță de pătrundere incredibilă.
Este un jucător cu potențial de creștere imens. Mi se pare un fundaș lateral de echipă mare. Eu cred că îl vor lua în pregătire și m-ar mira să nu îl oprească”, spunea Florin Maxim, antrenorul cu care Ricardo Pădurariu a lucrat la Corvinul.
