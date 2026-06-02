FCSB a găsit fundaș stânga pentru viitorul sezon. Merge în cantonament. Gigi Becali: “Fotbalist de fotbalist!”

FCSB a găsit fundaș stânga pentru viitorul sezon și merge în cantonament cu echipa. Numele adus în discuție de Gigi Becali este cel al lui Ricardo Pădurariu, fotbalist care a fost dat anul trecut sub formă de împrumut la Corvinul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La 19 ani, fundașul a bifat 33 de apariții la Corvinul Hunedoara și a marcat trei goluri. Acum se va întoarce la FCSB și va face parte din lotul mare antrenat de Marius Baciu.

”Zice MM că avem un fundaș stânga fotbalist-fotbalist”, a spus Gigi Becali, citat de Fanatik, despre Ricardo Pădurariu.

Lăudat de antrenorul Florin Maxim

”La el nu a contat că se încadra în regula pentru Under, juca oricum la noi. Are o dezinvoltură incredibilă pentru vârsta lui. E fundașul stânga numărul 1 al ligii a doua în acest campionat.

Îmi place stilul de joc al lui Pădurariu, e ultraofensiv, dezinvolt, spontan, nu are teamă deloc, și asta îl ajută. Nu are teamă în duelurile unu contra unu, te judecă, nici nu zici că e fundaș lateral. Și are o forță de pătrundere incredibilă.