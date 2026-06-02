Darius Olaru l-a sunat pe Gigi Becali după victoria FCSB-ului cu Dinamo şi a avut o dorinţă clară

Darius Olaru, care a evoluat în partida cu Dinamo, câştigată de FCSB după prelungiri, 2-1, a vorbit cu Gigi Becali după confruntarea de pe Arcul de Triumf şi a avut o cerere specială pentru omul de afaceri.

Mijlocaşul central a fost un om crucial pentru echipă în ultimii ani, iar impactul său s-a văzut inclusiv în cupele europene. Ajuns la formaţia roş-albastră în 2020, când a fost luat de la Gaz Metan, acesta vrea să schimbe aerul şi să plece în străinătate.

Cotat la 5 milioane de euro, internaţionalul român a discutat cu Gigi Becali la telefon după meciul cu Dinamo, care a adus calificarea celor de la FCSB în preliminarii Conference League, şi i-a cerut omului de afaceri să fie înţelegător în cazul unor oferte venite din afara ţării, notează jurnalistul Emanuel Roşu.

Latifundiarul din Pipera a fost deschis în discuţia avută şi i-a promis lui Darius Olaru că o să-l lase să plece în această vară. Cei doi urmează să poate o nouă discuţie după ce fotbalistul se va întoarce din cantonamentul echipei naţionale, acolo unde se află pentru partidele pe care tricolorii le joacă în Georgia, şi pe teren propriu, cu Ţara Galilor.

Discuţii pentru transferul lui Darius Olaru. Oferta primită de FCSB

Patronul de FCSB a devăluit pentru ce sumă este gata să-l lase pe Darius Olaru să plece de la echipă şi a recunoscut că are deja o discuţie pentru transferul său.