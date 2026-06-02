Veste mare primită de Louis Munteanu! Anunţul făcut de DC United, imediat după golul marcat în Georgia – România

Louis Munteanu a marcat singurul gol al României în meciul cu Georgia, de la Tbilisi, încheiat la egalitate, scor 1-1, şi care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Reuşita fostului atacant de la CFR Cluj şi Farul Constanţa a fost prima din noua eră a echipei naţionale, condusă acum de Gică Hagi. “Regele” a revenit pe banca “tricolorilor” după 25 de ani.
Louis Munteanu se află în prezent la DC United şi traversează o perioadă foarte bună. El s-a acomodat în capitala Statelor Unite şi a fost în formă maximă în luna mai, marcând 4 goluri în 5 meciuri pentru echipa sa.
Louis Munteanu, jucătorul lunii mai la DC United
Prestaţiile sale au fost apreciate peste ocean, iar cei de la DC United au anunţat că Louis Munteanu a fost cel mai bun jucător al echipei în luna mai. Vestea a venit la scurt timp după ce fostul atacant de la CFR Cluj şi Farul Constanţa a marcat împotriva Georgiei. La echipa naţională, el a ajuns la 3 goluri în 5 meciuri.
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A post shared by D.C. United (@dcunited)
Rezumatul meciului Georgia – România 1-1
Louis Munteanu, prima reacţie după Georgia – România 1-1
Louis Munteanu s-a declarat bucuros pentru golul marcat, subliniind că “tricolorii” trebuie să asimileze cât mai repede noutăţile aduse de Gică Hagi la echipa naţională. El a mai dezvăluit că va merge şi pe stadion la un meci de la Campionatul Mondial. Turneul final se va disputa în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi live exclusiv în Universul Antena.
“Mă bucur că am marcat, dar din păcate am făcut egal. E bine că am ieşit toţi sănătoşi. Trebuie să asimilăm cât mai repede ce vrea Mister de la noi, a fost un test bun pentru noi. Probabil că mă voi duce, când mă întorc în America. Dacă va fi un meci aproape de mine, sigur mă voi duce. Cupa Mondială e foarte importantă”, a declarat Louis Munteanu, pentru Antena 1, după Georgia – România 1-1.
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