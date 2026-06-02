Exod la un club de Liga 1! Șase plecări în aceeași zi

Exod la un club de Liga 1! Șase plecări în aceeași zi

Daniel Işvanca Publicat: 2 iunie 2026, 17:17

Cadru din CFR Cluj - Oțelul / Sportpictures

Oțelul Galați a încheiat sezonul ferită de emoțiile retrogradării, însă conducerea a pregătit o adevărată „revoluție” la nivelul lotului pregătit de Stjepan Tomas.

Nu mai puțin de șase jucători au plecat de la gruparea gălățeană, lucru anunțat prin intermediul unui comunicat oficial, publicat pe contul oficial de Facebook al echipei.

Oțelul Galați s-a despărțit de 6 jucători

Oțelul Galați va continua și în sezonul următor sub comanda lui Stjepan Tomas, însă, deja au apărut schimbări la nivelul lotului pregătit de tehnicianul croat.

Șase jucători au plecat de la gruparea gălățeană: Iustin Popescu, Silviu Rus, Cristian Chira, Daniel Sandu și Gabriel Debeljuh. Al șaselea este tânărul Ștefan Bană, împrumutat în sezonul recent încheiat de la Universitatea Craiova.

Comunicatul celor de la Oțelul

„SC Oțelul Galați anunță că opt jucători din lotul cu care a susținut sezonul 2025-2026 în Superligă și în Cupa României se află la final de contract. Doi dintre aceștia au primit oferte de prelungire a înțelegerii.

La finalul stagiunii 2025-2026, clubul nostru a încheiat relațiile contractuale cu următorii jucători:

Iustin Popescu – portar;
Silviu Rus – fundaș dreapta;
Cristian Chira – mijlocaș central;
Daniel Sandu – atacant;
Gabriel Debeljuh – atacant.

Un alt atacant, Ștefan Bană, și-a încheiat perioada de împrumut la Galați și revine la Universitatea Craiova, clubul nostru păstrând un procent important din drepturile sale federative.

Celor șase jucători, SC Oțelul Galați le mulțumește pentru perioada în care au îmbrăcat tricoul roș-alb-albastru. Succes tuturor pe mai departe!

Fundașilor centrali Diego Zivulic și Paul Iacob, aflați de asemenea la final de contract cu clubul nostru, le-am înaintat deja oferte de prelungire.
Reunirea lotului pentru următorul sezon este programată pe data de 15 iunie 2026”.

