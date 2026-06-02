Exod la un club de Liga 1! Șase plecări în aceeași zi

Oțelul Galați a încheiat sezonul ferită de emoțiile retrogradării, însă conducerea a pregătit o adevărată „revoluție” la nivelul lotului pregătit de Stjepan Tomas.

Nu mai puțin de șase jucători au plecat de la gruparea gălățeană, lucru anunțat prin intermediul unui comunicat oficial, publicat pe contul oficial de Facebook al echipei.

Oțelul Galați va continua și în sezonul următor sub comanda lui Stjepan Tomas, însă, deja au apărut schimbări la nivelul lotului pregătit de tehnicianul croat.

Șase jucători au plecat de la gruparea gălățeană: Iustin Popescu, Silviu Rus, Cristian Chira, Daniel Sandu și Gabriel Debeljuh. Al șaselea este tânărul Ștefan Bană, împrumutat în sezonul recent încheiat de la Universitatea Craiova.

Comunicatul celor de la Oțelul

„SC Oțelul Galați anunță că opt jucători din lotul cu care a susținut sezonul 2025-2026 în Superligă și în Cupa României se află la final de contract. Doi dintre aceștia au primit oferte de prelungire a înțelegerii.