Micky van de Ven, mesaj pentru Radu Drăguşin direct de la Cupa Mondială: “Să se bucure de vacanţă”

Micky van de Ven, în timpul unui interviu pentru Antena 1, la Campionatul Mondial

Micky van de Ven a oferit declaraţii, după ce Olanda a învins Suedia cu scorul de 5-1, la Campionatul Mondial. Fundaşul lui Tottenham a fost integralist în duelul care s-a jucat la Houston.

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Micky van de Ven a fost întrebat de reporterul Antena 1 şi despre coechipierul său de la Tottenham, Radu Drăguşin. Românul nu a avut şansa să evolueze la Campionatul Mondial, “tricolorii” fiind învinşi la baraj de Turcia.

Micky van de Ven, mesaj pentru Radu Drăguşin direct de la Cupa Mondială

Micky van de Ven i-a urat vacanţă plăcută lui Radu Drăguşin. Fundaşul român se relaxează alături de soţia Ioana în Thailanda, înainte de reunirea de la Tottenham.

“Sper că are o vacanţă plăcută, îl voi vedea în curând, voi vorbi cu el”, a spus Micky van de Ven, despre Radu Drăguşin, pentru Antena 1, după Olanda – Suedia 5-1.

De asemenea, Van de Ven a oferit declaraţii şi despre victoria uriaşă obţinută de Olanda, care a acumulat patru puncte în Grupa F. Olandezii au remizat cu Japonia, scor 2-2, în prima etapă.