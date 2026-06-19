Turcia – Paraguay LIVE VIDEO (06:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Naționalele luptă pentru prima victorie din grupă

Turcia și Paraguay se întâlnesc sâmbătă dimineața în cadrul etapei a doua din faza grupelor de la Campionatul Mondial, iar miza este una clară pentru ambele formații: victoria. Cele două naționale au pierdut în prima etapă și au nevoie de trei puncte pentru a spera la calificare în fazele eliminatorii.
Duelul dintre Turcia și Paraguay va avea loc sâmbătă dimineața de la 06:00, în direct pe Antena 1 și LIVE pe AntenaPLAY. Partida va putea fi urmărită și în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.
Turcia – Paraguay LIVE VIDEO (06:00, Antena 1 și AntenaPLAY)
În prima etapă din grupe, Turcia a fost învinsă total surprinzător de Australia cu scorul de 2-0 prin golurile lui Irankunda și Metcalfe. De cealaltă parte, Paraguay a fost “demolată” de Statele Unite ale Americii cu scorul de 4-1.
În ceea ce privește confruntările directe, cele două naționale s-au întâlnit o singură dată, într-un amical disputat în iunie 1995. Acel duel s-a încheiat cu scorul de 0-0.
Aflată la prima ei participare la un Mondial după 24 de ani, Turcia speră să iasă din grupe, iar prezența în lot a unor staruri precum Calhanoglu, Yildiz sau Guler le cresc așteptările fanilor din “țara semilunii”. Sud-americanii, reveniți după 16 ani la turneul final, speră să iasă din grupe la fel ca la World Cup 2010, unde au fost eliminați în sferturi de Spania.
Echipele probabile la Turcia – Paraguay
Turcia: Cakir – Muldur, Demiral, bardakci, Kadioglu – Yuksek, Calhanoglu – Guler, Kokcu, Yildiz – Akturkoglu;
Paraguay: Gill – Caceres, Gomez, Alderete, Maidana – Mauricio, Gomez, Galaraza, Almiron – Pitta, Enciso;
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