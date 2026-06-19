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Turcia – Paraguay LIVE VIDEO (06:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Naționalele luptă pentru prima victorie din grupă

Andrei Nicolae Publicat: 19 iunie 2026, 20:54

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Turcia – Paraguay LIVE VIDEO (06:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Naționalele luptă pentru prima victorie din grupă

Arda Guler, în timpul unui meci / Profimedia

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Turcia și Paraguay se întâlnesc sâmbătă dimineața în cadrul etapei a doua din faza grupelor de la Campionatul Mondial, iar miza este una clară pentru ambele formații: victoria. Cele două naționale au pierdut în prima etapă și au nevoie de trei puncte pentru a spera la calificare în fazele eliminatorii.

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Duelul dintre Turcia și Paraguay va avea loc sâmbătă dimineața de la 06:00, în direct pe Antena 1 și LIVE pe AntenaPLAY. Partida va putea fi urmărită și în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Turcia – Paraguay LIVE VIDEO (06:00, Antena 1 și AntenaPLAY)

În prima etapă din grupe, Turcia a fost învinsă total surprinzător de Australia cu scorul de 2-0 prin golurile lui Irankunda și Metcalfe. De cealaltă parte, Paraguay a fost “demolată” de Statele Unite ale Americii cu scorul de 4-1.

În ceea ce privește confruntările directe, cele două naționale s-au întâlnit o singură dată, într-un amical disputat în iunie 1995. Acel duel s-a încheiat cu scorul de 0-0.

Aflată la prima ei participare la un Mondial după 24 de ani, Turcia speră să iasă din grupe, iar prezența în lot a unor staruri precum Calhanoglu, Yildiz sau Guler le cresc așteptările fanilor din “țara semilunii”. Sud-americanii, reveniți după 16 ani la turneul final, speră să iasă din grupe la fel ca la World Cup 2010, unde au fost eliminați în sferturi de Spania.

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Echipele probabile la Turcia – Paraguay

Turcia: Cakir – Muldur, Demiral, bardakci, Kadioglu – Yuksek, Calhanoglu – Guler, Kokcu, Yildiz – Akturkoglu;

Paraguay: Gill – Caceres, Gomez, Alderete, Maidana – Mauricio, Gomez, Galaraza, Almiron – Pitta, Enciso;

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