Record impresionant la Campionatul Mondial. Ce a reuşit portarul-erou al statului Curacao, după remiza cu Ecuador

Curacao a remizat cu Ecuador, scor 0-0, în etapa a doua a Grupei E de la Campionatul Mondial, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Naţionala aflată în premieră la turneul final a scris istorie, înregistrând primul rezultat pozitiv la competiţia supremă mondială.

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Partida dintre Ecuador şi Curacao s-a disputat la Kansas, pe Arrowhead Stadium. Meciul a fost unul spectaculos, cu ocazii uriaşe ratate de ambele naţionale.

Portarul Eloy Room scris istorie pentru Curacao, după meciul cu Ecuador

Portarul naţionalei statului Curacao a stabilit un record uriaş. Eloy Room a devenit primul goalkeeper din istoria Campionatelor Mondiale care are 15 intervenţii într-un singur meci de 90 de minute.

Conform statisticienilor de la Opta, din 1966, de când se fac aceste măsurători, nu a fost înregistrată o astfel de bornă fabuloasă. Singurul portar care a reuşit mai mult de 15 intervenţii a fost Tim Howard, pentru SUA, în 2014. Acesta a avut 16 momente decisive în care şi-a salvat echipa, însă partida a fost pierdută de americani în faţa Belgiei, după 120 de minute de joc.

După prestaţia magistrală din meciul cu Ecuador, Eloy Room a primit nota 10 din partea celor de la sofascore.ro. Portarul de 37 de ani este cotat la suma de 150.000 de euro şi evoluează la Miami FC, în MLS. În Europa, el a evoluat la mai multe formaţii din Olanda, printre care şi PSV.