Ecuador – Curacao LIVE VIDEO (03:00, Antena 1, AntenaPLAY). Luptă pentru locul trei în Grupa E

Ecuador – Curacao, duelul din etapa a doua a Grupei E de la Campionatul Mondial, va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, de la ora 03:00.
Cele două naționale se luptă pentru locul trei din grupă, ținând cont că favoritele Germania și Coasta de Fildeș și-au câștigat partidele din prima etapă. Acestea se vor înfrunta azi, de la ora 23:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
Ecuador – Curacao LIVE VIDEO (03:00, Antena 1, AntenaPLAY)
Ecuador a fost învinsă la limită de Coasta de Fildeș, în prima rundă a grupei. Africanii s-au impus dramatic, scor 1-0, golul victoriei fiind marcat de Amad Diallo, în minutul 90.
De cealaltă parte, Curacao, calificată în premieră la Campionatul Mondial, a fost „distrusă” de Germania în prima etapă. Naționala lui Julian Nagelsmann s-a impus cu un categoric 7-1, Nmecha, Schlotterbeck, Havertz (dublă), Musiala, Brown și Undav reușind să marcheze.
Lotul Curacao
- Portari: Tyrick Bodak (Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC)
- Fundași: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam)
- Mijlocași: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Iğdır), Livano Comenencia (FC Zürich), Kevin Felida (Den Bosch), Ar’Jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk)
- Atacanți: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorre (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jurgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren)
- Selecţioner: Dick Advocaat
Lotul Ecuadorului
- Portari: Hernán Galíndez (Huracán, Argentina), Moisés Ramírez (Kifisia, Grecia), Gonzalo Valle (Liga de Quito, Ecuador)
- Fundași: Pervis Estupiñán (AC Milan, Italia), Piero Hincapié (Arsenal, Inglaterra), Willian Pacho (Paris Saint-Germain, Franța), Joel Ordóñez (Club Brugge, Belgia), Félix Torres (Internacional, Brazilia), Jackson Porozo (Tijuana, Mexic), Angelo Preciado (Atlético Mineiro, Brazilia)
- Mijlocași: Moisés Caicedo (Chelsea, Anglia), Alan Franco (Atlético Mineiro, Brazilia), Alan Minda (Atlético Mineiro, Brazilia), Pedro Vite (Pumas, Mexic), Jeremy Arévalo (Stuttgart, Germania), Kendry Páez (River Plate, Argentina), Jordy Alcívar (Independiente del Valle, Ecuador), Nilson Angulo (Sunderland, Anglia), Anthony Valencia (Royal Antwerp, Belgia), John Yeboah (Venezia, Italia), Denil Castillo (Midtjylland, Danemarca), Gonzalo Plata (Flamengo, Brazilia)
- Atacanți: Enner Valencia (Pachuca, Mexic), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise, Belgia), Jordy Caicedo (Huracán, Argentina), Yaimar Medina (Genk, Belgia)
- Selecţioner: Sebastián Beccacece
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