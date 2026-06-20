Ecuador – Curacao LIVE VIDEO (03:00, Antena 1, AntenaPLAY). Luptă pentru locul trei în Grupa E

Enner Valencia și Angelo Preciado, în timpul unui meci al Ecuadorului, la Campionatul Mondial/ Profimedia

Ecuador – Curacao, duelul din etapa a doua a Grupei E de la Campionatul Mondial, va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, de la ora 03:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cele două naționale se luptă pentru locul trei din grupă, ținând cont că favoritele Germania și Coasta de Fildeș și-au câștigat partidele din prima etapă. Acestea se vor înfrunta azi, de la ora 23:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

Ecuador – Curacao LIVE VIDEO (03:00, Antena 1, AntenaPLAY)

Ecuador a fost învinsă la limită de Coasta de Fildeș, în prima rundă a grupei. Africanii s-au impus dramatic, scor 1-0, golul victoriei fiind marcat de Amad Diallo, în minutul 90.

De cealaltă parte, Curacao, calificată în premieră la Campionatul Mondial, a fost „distrusă” de Germania în prima etapă. Naționala lui Julian Nagelsmann s-a impus cu un categoric 7-1, Nmecha, Schlotterbeck, Havertz (dublă), Musiala, Brown și Undav reușind să marcheze.

Lotul Curacao