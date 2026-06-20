Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Ecuador – Curacao LIVE VIDEO (03:00, Antena 1, AntenaPLAY). Luptă pentru locul trei în Grupa E

Ecuador – Curacao LIVE VIDEO (03:00, Antena 1, AntenaPLAY). Luptă pentru locul trei în Grupa E

Viviana Moraru Publicat: 20 iunie 2026, 13:37

Comentarii
Ecuador – Curacao LIVE VIDEO (03:00, Antena 1, AntenaPLAY). Luptă pentru locul trei în Grupa E

Enner Valencia și Angelo Preciado, în timpul unui meci al Ecuadorului, la Campionatul Mondial/ Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Ecuador – Curacao, duelul din etapa a doua a Grupei E de la Campionatul Mondial, va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, de la ora 03:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cele două naționale se luptă pentru locul trei din grupă, ținând cont că favoritele Germania și Coasta de Fildeș și-au câștigat partidele din prima etapă. Acestea se vor înfrunta azi, de la ora 23:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

Ecuador – Curacao LIVE VIDEO (03:00, Antena 1, AntenaPLAY)

Ecuador a fost învinsă la limită de Coasta de Fildeș, în prima rundă a grupei. Africanii s-au impus dramatic, scor 1-0, golul victoriei fiind marcat de Amad Diallo, în minutul 90.

De cealaltă parte, Curacao, calificată în premieră la Campionatul Mondial, a fost „distrusă” de Germania în prima etapă. Naționala lui Julian Nagelsmann s-a impus cu un categoric 7-1, Nmecha, Schlotterbeck, Havertz (dublă), Musiala, Brown și Undav reușind să marcheze.

Lotul Curacao

Reclamă
Reclamă
  • Portari: Tyrick Bodak (Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC)
  • Fundași: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam)
  • Mijlocași: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Iğdır), Livano Comenencia (FC Zürich), Kevin Felida (Den Bosch), Ar’Jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk)
  • Atacanți: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorre (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jurgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren)
  • Selecţioner: Dick Advocaat

Lotul Ecuadorului

  • Portari: Hernán Galíndez (Huracán, Argentina), Moisés Ramírez (Kifisia, Grecia), Gonzalo Valle (Liga de Quito, Ecuador)
  • Fundași: Pervis Estupiñán (AC Milan, Italia), Piero Hincapié (Arsenal, Inglaterra), Willian Pacho (Paris Saint-Germain, Franța), Joel Ordóñez (Club Brugge, Belgia), Félix Torres (Internacional, Brazilia), Jackson Porozo (Tijuana, Mexic), Angelo Preciado (Atlético Mineiro, Brazilia)
  • Mijlocași: Moisés Caicedo (Chelsea, Anglia), Alan Franco (Atlético Mineiro, Brazilia), Alan Minda (Atlético Mineiro, Brazilia), Pedro Vite (Pumas, Mexic), Jeremy Arévalo (Stuttgart, Germania), Kendry Páez (River Plate, Argentina), Jordy Alcívar (Independiente del Valle, Ecuador), Nilson Angulo (Sunderland, Anglia), Anthony Valencia (Royal Antwerp, Belgia), John Yeboah (Venezia, Italia), Denil Castillo (Midtjylland, Danemarca), Gonzalo Plata (Flamengo, Brazilia)
  • Atacanți: Enner Valencia (Pachuca, Mexic), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise, Belgia), Jordy Caicedo (Huracán, Argentina), Yaimar Medina (Genk, Belgia)
  • Selecţioner: Sebastián Beccacece
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi surpriza neplăcută a Cupei Mondiale?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacția unor turiști germani, după ce au descoperit o "comoară" la 20 de kilometri de București
Observator
Reacția unor turiști germani, după ce au descoperit o "comoară" la 20 de kilometri de București
Arda Guler, devastat după eliminarea Turciei de la Cupa Mondială: „O, Doamne, de ce!?”. A început să vorbească singur
Fanatik.ro
Arda Guler, devastat după eliminarea Turciei de la Cupa Mondială: „O, Doamne, de ce!?”. A început să vorbească singur
14:34

Scandal uriaș în Turcia! Numele legendei „exilate”, afișat pe stadion la Mondial: „Cineva a plătit pentru asta”
14:11

EXCLUSIVFlorin Răducioiu știe ce națională poate fi surpriza Campionatului Mondial: „Mare atenție la ei”
14:02

Ce bombă! Ronaldinho revine în fotbalul profesionist la 46 de ani şi va fi antrenat de un campion al României
13:38

Tunisia – Japonia LIVE VIDEO (duminică, 07:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Istvan Kovacs arbitrează meciul 1.000 de la Mondiale
13:01

Mesajul postat de FIFA, înaintea meciului istoric pe care Istvan Kovacs îl va arbitra la Mondial
12:46

Răsturnare de situație. Ce se întâmplă, de fapt, cu Denis Drăguș. Gigi Becali l-a anunţat ca şi transferat la FCSB
Vezi toate știrile
1 Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali 2 Un nou transfer în Belgia după Olaru. Fotbalistul din Liga 1 și-a dat acordul 3 Se pregătește să fugă de la FCSB. Mihai Stoica: “Am mari dubii că vine la reunire” 4 Pierluigi Collina a dezvăluit cum l-a ales pe Istvan Kovacs să arbitreze meciul 1.000 de la Mondiale 5 Prima reacție a lui Anderson Ceara, după ce transferul său la FCSB a picat. Postarea brazilianului 6 Răsturnare uriaşă de situaţie: Anderson Ceara nu mai ajunge la FCSB! Gigi Becali a făcut anunţul
Citește și
Cele mai citite
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB